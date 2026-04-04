Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un dün müjdesini verdiği İstanbul için 3 milyon TL'lik kentsel dönüşüm kredisinin detayları belli oldu. 1 yılı geri ödemesiz, 15 yıl geri ödeme planı ile 0,69 faizle verilecek krediye başvuruların nasıl yapılacağı, kredi koşulları ve faiz indiriminden kimlerin yararlanacağı açıklandı. İşte detaylar...

Bakan Kurum, "İstanbulumuzun dünya bankası finansmanında gerçekleşen iklim ve afete dayanıklı şehirler kapsamına alındığını ilan ediyorum. Bugünden sonra vatandaşımıza tam 3 milyon liraya kadar dev bir destek paketi hazırlıyoruz. İnşaat sürerken 1 yıl cebinizden 1 kuruş çıkmayacak. Piyasa şartlarını bir kenara bırakın, zamanı ve imkanı size göre ayarladık. Tam 180 ay vade, 15 yıla varan bir ödeme planı sunuyoruz. Bu plan da aylık 0,69 yani yıllık maliyeti yüzde 10'un altında kalan tarihi bir kolaylıkla milletimizin yanında olacağız. İnşaat süreci boyunca asla kendinizi yalnız hissetmeyeceksiniz. Müjdemizi verdik, harekete geçiyoruz. Bugün başvurularımızı almaya başlayacağız. Talep çerçevesinde inceleyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

3 MİLYON TL'LİK KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİNİN DETAYLARI

Bugün ise söz konusu desteğin detayları ortaya çıktı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Bakan Kurum, destek paketi ile ilgili merak edilenleri aktardı. Paylaşımda "Nasıl başvuru yapılır?", "Kredi koşulları neler?" ve "Faiz indirimlerinden kimler faydalanabilir?" sorularının cevapları yer aldı.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

3 milyon TL'lik yeni kentsel dönüşüm kredisine başvuru için 3 aşama bulunuyor. Bakan Kurum, paylaşımında aşamaları şöyle sıraladı:

1- SÖZLEŞME

Gerçek kişi riskli yapı malikleri, dönüşüm için Bakanlığın ŞANTİYE-M sistemine kayıtlı lisanslı müteahhitlerle anlaşır. Tüm yetki belgelerinin sisteme yüklenmesi gerekir. Müteahhit, projeden yararlanabilmek için istenen şartlara uyacağını, malikler ile yapacağını sözleşmeye ek taahhütname olarak ekler.

2-MÜTEAHHİT BAŞVURUSU

Yapım ruhsatını alan müteahhit, e-Devlet üzerinden ARAAD (AFDİS) sistemine giriş yaparak proje bilgi ve belgelerini sisteme yükler, projeyi kaydeder ve Başkanlık onayına gönderir.

3- VATANDAŞ BAŞVURUSU

Müteahhit başvurusunun Başkanlık tarafından onaylanmasının ardından, hak sahipleri e-Devlet üzerinden ARAAD (AFDİS) sistemine giriş yaparak ön başvurularını tamamlar. Ardından gerekli evraklarla birlikte protokol imzalanan banka şubesine fiziki başvuruda bulunurlar.

3 MİLYON TL'LİK KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİNİN KOŞULLARI NELER?

3 milyon TL'lik kentsel dönüşüm kredisinden faydalanmak için belli şartlar da bulunuyor.

Krediden faydalanmak isteyen kişilerin;

Açık, devam eden icra kaydı olmamalı

Açık, devam eden takip kaydı olmamalı

Kredinin aylık taksit ödeme tutarı, belgelendirilmiş hane halkı aylık gelirine oranı %70'i aşmamalı.

FAİZ İNDİRİMİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

İnşaat sürerken bir yıl boyunca vatandaşın hiçbir ödeme yapmayacağı finansman paketinde, 180 ay vadeli ödeme planı ve aylık yüzde 0,69 gibi mevcut piyasa şartlarının oldukça altında faiz oranı sunuluyor. Faiz indiriminden faydalanacak kişiler 4 kategoride sıralandı.

1.KATEGORİ

T.C. sınırları dahilinde, kendisi ve hane halkı bireyleri üzerinde Riskli Yapıdaki bağımsız birim haricinde tapuda kayıtlı başkaca konut bulunmayan malikler

2.KATEGORİ

Orta ve düşük gelirli (hane geliri belirli bir eşiğin altında olanlar)

3.KATEGORİ

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, emekliler, en az %40 oranında engelli vatandaşlar veya hane halkı reisinin bu bireylere bakmakla yükümlü olduğu haneler, hane halkı reisi kadın olan haneler.

4.KATEGORİ

A sınıfı Enerji Kimlik Belgesine sahip binalar için yıllık %0,50, B sınıfı Enerji Kimlik Belgesine sahip binalar için yıllık %0,25.

Dört kategoriyi birden karşılayan vatandaşlar 0,25+0,25+0,25+(A sınıfı) 0,50 olmak üzere toplamda yıllık 1,25 oranında indirim alabilecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası