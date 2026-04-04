Urartu mirası şaha kalkıyor: Erzurum Oltu Kalesi’nde büyük restorasyon başlıyor
Erzurum’un Oltu ilçesinde bulunan ve yıkım riski nedeniyle 26 yıldır ziyarete kapalı olan Urartu dönemine ait tarihi Oltu Kalesi, 2 yıl sürecek titiz bir restorasyonla turizme kazandırılıyor.
Milattan önce 4’üncü yüzyılda Urartular tarafından inşa edilen ve Osmanlı döneminde kervansaray olarak hizmet veren Oltu Kalesi, üzerindeki çeyrek asırlık sessizliği atıyor. Oltu ilçe merkezinde yer alan kale, mimarisi ve dik kayalıklar üzerindeki konumuyla dikkati çekiyor. Daha önce ziyarete açık olan yapı, zamanla oluşan yıkım riski nedeniyle kademeli olarak kapatıldı. 26 yıldır ziyarete kapalı bulunan yaklaşık 3 bin metrekarelik alana kurulu kale, Osmanlı döneminde bir süre kervansaray olarak da kullanıldı.
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen Erzurum Oltu Kalesi Restorasyonu ve Turizme Kazandırılması Projesi, Oltu Belediyesi koordinasyonunda yürütülecek.
ÇALIŞMALARA YAKIN ZAMANDA BAŞLANIYOR
Yakın zamanda başlanacak proje doğrultusunda kalenin orijinal yapısına uygun şekilde restore edilerek güvenli hale getirilmesi, çalışmaların tamamlanmasının ardından ise yeniden ziyarete açılarak ilçe turizmine katkı sağlaması hedefleniyor. Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, kalenin etrafında büyüdüğünü ve kendisi için de çok büyük bir anlamı olduğunu söyledi.
Restorasyon çalışmalarının çok kısa süre sonra başlanacağını ifade eden Çelebi, "Urartular'dan itibaren var olan bir yapı. Bunun başka bir özelliği var ki hiçbir kalemizde böyle bir ana kayaç üzerinde, şehrin ortasında yükselen bir kalemiz yok. Her şeyiyle farklı. Oltu'nun tamamına hakim, müthiş bir güzellik." dedi.
RESTORASYON YAKLAŞIK 2 YIL SÜRECEK
İnşaat mühendisi olduğundan bahseden Çelebi, şöyle konuştu:
"20 yıl tarihi eser restorasyonu yaptım. Burayı restore edip ayağa kaldırmak benim için büyük bir gurur. Sadece Oltu Kalesi değil, yan tarafındaki Selçuklu hamamları ile ilgili şimdi kamulaştırmaya başladık. Peyderpey oradaki arsaları toplayıp o hamamları da gün yüzüne çıkararak, tarihimizi burada da göstermek istiyoruz. Oltu Kalesi, sadece ilçemiz açısından değil, Türkiye açısından da çok kıymetli bir yapı. Bu tür yapılar çok nadiren bulunur. Tahminen 2 yıl gibi bir süre çalışılacak. Muhtemelen kale ile ilgili bilinmeyenler de ortaya çıkacak. Onlar da gün yüzüne çıktığı zaman burası bambaşka olacak."
Çelebi, kaliteli bir restorasyon süreci geçireceklerini belirterek, "Kaleyi ziyarete açmak bizim için çok kıymetli. Turizm geliri elde edebilmeniz için gelen vatandaşın gezeceği rota olması lazım. Sadece bir eser için olmuyor. İnsanların en az bir gününü ayırması lazım. Dolayısıyla Oltu Kalesi de bunlardan biri. Kalede ziyaretçilerin vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturulacak. Bunun içerisinde diğer destinasyonları da katarak, en azından gelen ziyaretçilerimize burada hoş bir vakit geçirmelerini sağlayacağız." diye konuştu.