Kolombiya'nın güneyinde iki silahlı grup arasında çatışma çıktı. Meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre 50 kişi hayatını kaybetti.

Guaviare yönetim bölgesine bağlı San Jose del Guaviare kırsalında eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensuplarından oluşan iki muhalif grup arasında çatışma çıktı. Çatışmada iki taraftan üst düzey kişiler de dahil olmak üzere 50 kişi hayatını kaybetti.

Orduya göre çatışmalar, FARC fraksiyonu Estado Mayor Central (EMC) elebaşı "Ivan Mordisco" lakaplı Nestor Gregorio Vera ile "Calarca" lakaplı Alexander Diaz Mendoza’nın liderliğini yaptığı EMBF arasında meydana geldi. Söz konusu yasa dışı iki silahlı grup, Kolombiya'nın orta-güneyindeki stratejik bölgenin kontrolü için uzun süredir mücadele ediyor.

BÖLGEYE ASKER GÖNDERİLDİ

Kolombiya ordusundan yapılan açıklamada, çatışmaların yaşandığı bölgeye askeri birliklerin gönderildiği de bildirildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şu saat itibarıyla 22. Tugay'a bağlı birliklerimiz, yasa dışı silahlı yapılar arasında çatışmaların kaydedildiği San Jose del Guaviare'nin kırsal kesiminde stratejik varlığını sürdürmektedir. Operasyonun amacı sivil halkı korumak, güvenliği güçlendirmek, bölgesel kontrolü sürdürmek ve insan hakları ile Uluslararası İnsancıl Hukuk kurallarına saygıyı güvence altına almaktır."

2016'da devlet ile FARC arasında imzalanan barış anlaşmasına katılmayı ve silah bırakmayı reddeden eski FARC üyelerinden oluşan gruplar, zamanla bölünerek birbirleriyle çatışmaya başlamıştı.

Yasa dışı silahlı yapılar arasındaki çatışmaların temelinde ise uyuşturucu kaçakçılığı rotaları, kırsal alan kontrolü, yasa dışı ekonomi ve koka üretim bölgeleri üzerindeki hakimiyet mücadelesi yer alıyor.

FARC ile 53 yıl süren çatışmaları bitiren barış anlaşmasını dönemin Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono, başkent Bogota'daki tarihi Colon Tiyatrosu'nda 24 Kasım 2016'da imzalamıştı.

