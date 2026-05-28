Survivor 2026’da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu sonrası eleme potası yeniden şekillendi. Kırmızı ve mavi takımın kritik mücadele verdiği gecede hem dokunulmazlığı kazanan takım hem de yeni eleme adayı belli oldu.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ünlüler Gönüllüler 2026’nın 27 Mayıs Çarşamba akşamı yayınlanan son bölümünde yarışmacılar haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için parkura çıktı. Büyük finale doğru rekabetin arttığı yarışmada ada konseyi sonrası eleme potasına giren yeni isim açıklandı.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2026’nın son bölümünde dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım, ada konseyinde eleme oylaması yaptı. Kadın ve erkek yarışmacıların birlikte potaya girdiği yeni sistemde yarışmacılar takım arkadaşları için oy kullandı.

Konsey sonunda haftanın üçüncü eleme adayı Nagihan oldu. Böylece bu hafta Survivor eleme potasında yer alan isimler Can Berkay, Murat ve Nagihan olarak netleşti. Yeni bölümde oynanacak oyunlar ve yapılacak oylamalar sonrası potanın daha da genişlemesi bekleniyor.

SURVİVOR 2026 DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda kırmızı takım ile mavi takım zorlu parkurda karşı karşıya geldi. Mücadelede yarışmacılar hem fiziksel performans hem de atış etabında avantaj sağlamak için büyük efor harcadı.

Dokunulmazlık oyununun final etabında Can ile Nobre karşı karşıya geldi. Kritik atışlarda sayı alan Nobre’nin performansı sonrası kırmızı takım mücadeleyi 12-5 kazanarak dokunulmazlığın sahibi oldu.

Bu sonuçla mavi takım ada konseyine gitmek zorunda kalırken, kırmızı takım haftayı avantajlı tamamladı.

