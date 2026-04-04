Avustralya’nın Queensland eyaletinde yaşayan 26 yaşındaki Sumbul Ari, 11 ay boyunca sürekli kaşıntı, aşırı yorgunluk ve yoğun gece terlemeleriyle mücadele etti. Ancak her defasında doktora gittiğinde, kendisine “bir sorun yok” denildi. Zamanla yeni semptomlar eklenince yeniden uzmana giden genç kadın gerçeği öğrendi.

Her şey Nisan 2025’te başladı. Sumbul Ari, kaşıntı hissinin giderek dayanılmaz hale geldiğini ve gün boyunca kendini sürekli kaşıdığını söyledi. “Keskin cisimlerle kendimi çiziyordum, derim kanıyordu” diyen Ari, kaşıntının ilk etapta sadece cilt problemi olabileceğini düşündüğünü belirtti.

KAŞINTI DAYANILMAZ HALE GELDİ

Ardından vücut sıcaklığındaki dalgalanmalar ortaya çıktı. Başta klimadan kaynaklandığını düşündü, hatta odasını değiştirdi. Ancak kaşıntı ve rahatsızlık geçmedi. Ari, “Uyandığımda çarşaflarımda kan oluyordu. En çok ayaklarım etkileniyordu, ama tüm vücudum kaşınıyordu” diye konuştu.

YENİ BELİRTİLER DE ORTAYA ÇIKTI

Zamanla yeni semptomlar da eklenmeye başladı. Ari’nin enerjisi düşmüş, iştahı azalmış ve sık sık enfeksiyonlar ortaya çıkmaya başlamıştı. Sürekli öksürüğü devam ediyordu. Tüm bu şikayetlere rağmen, Ari’nin endişeleri defalarca göz ardı edildi.

SADECE ‘CİLT KURULUĞU’ VAR SANILDI

İlk doktor ziyaretinde, sadece cilt bakım rutinini değiştirmesi tavsiye edildi. “Sadece nemlendirici kullanmamı söyledi, çünkü sıcak ve nemli bir iklimde yaşıyoruz. Sadece kuru cilt olduğunu düşündü” diyen Ari, ikinci ziyarette farklı bir doktor tarafından mantar enfeksiyonu tedavisi gördü. Kaşıntı devam edince sedef hastalığı veya egzama tanısı da konuldu.

Ari, “İçten içe bunun sadece ciltle ilgili olmadığını biliyordum, sistemik bir problem vardı” ifadelerini kullandı. Yapılan çok sayıda kan ve dışkı testi normal çıktı. Yalnızca sınırda anemik olduğu tespit edildi.

Umutsuzluğa kapılan Ari, alternatif tedavilere yöneldi. Parazit temizliği için ücret ödedi ve bir merkeze başvurdu. Bitkisel tedaviler semptomları geçici olarak biraz hafifletse de rahatlama kısa sürdü. “Kaşıntım 10 üzerinden 10’du, üç hafta boyunca 2’ye düştü, sonra tekrar çok kötü şekilde geri geldi” dedi.

BOYNUNDA ŞİŞLİK FARK ETTİ

Her şey, boynunda bir şişlik fark ettiğinde değişti. Google’da “boyunda kitle” araması yapan Ari, lenfoma belirtilerini gördü ve ertesi gün doktora giderek ciddiye alınmasını istedi. Bu kez doktorlar, birden fazla şişmiş lenf düğümü tespit ederek acil ultrason ve hızlı testler için yönlendirmede bulundu.

LENFOMA TEŞHİSİ KONDU

Kısa süre içinde göğüs, boyun ve dalakta da lenf düğümleri bulundu. Yapılan biyopsi, PET taraması ve kalp taramasının ardından, 17 Mart 2026’da Ari’ye evre 3 ‘Hodgkin lenfoması’ teşhisi konuldu. Semptomların başlamasından neredeyse bir yıl sonra hastalığı öğrenmiş oldu.

Ari, ilk tepkisinin korku olmadığını, aksine nihayet cevapları bulduğu için rahatladığını söyledi: “Artık kendimi kaşıyarak öldürmek zorunda değildim.”

Ancak, uzun süredir doktorlar tarafından göz ardı edilmiş olmanın öfkesini hissetmeye başladığını belirtti.

HAYATA UMUTLA BAKIYOR

Kemoterapiye başladıktan sonra semptomları hızla azaldı. İlk tedavisinin ardından kaşıntısı tamamen geçti ve aylar sonra ilk defa kesintisiz bir uyku uyudu. Geleceğe dair umutlu olan Ari, “Doğru yolda olduğumu bilmek, tekrar normal bir insan gibi yaşama yolunda olmam beni çok mutlu ediyor. Bu, büyük bir geri dönüş için küçük bir engel sadece” dedi.

Tedavisi devam eden Ari sözlerini şöyle noktaladı: “Hayat çok kısa, önemsiz şeylerle uğraşmaya gerek yok. Yarın garanti değil, bu yüzden her günü birer adım olarak yaşamak gerekiyor.”

Haberle İlgili Daha Fazlası