Tırnak altında beliren soluk kahverengi bir çizgi çoğu zaman önemsiz gibi görülebilir. Ancak İngiltere’de yaşayan Elizabeth Misselbrook için bu basit belirti, nadir görülen ve ölümcül olabilen bir kanser türünün ilk işareti çıktı. Hastalık ilerleyince Misselbrook’un parmağının bir kısmı kesilmek zorunda kaldı.

Berkshire’ın Bracknell kentinde yaşayan ve 40’lı yaşlarında olan Elizabeth Misselbrook, Eylül 2019’da sol elinin orta parmağındaki tırnağın altında ince bir çizgi fark etti.

Başvurduğu doktor, bunun büyük ihtimalle bir morluk olduğunu söyleyerek endişe etmemesini önerdi. Ancak aradan geçen süre içinde çizgi kaybolmak yerine büyüdü ve koyulaştı. Bunun üzerine yeniden doktora giden Misselbrook, dermatoloji uzmanına yönlendirildi.

Uzmanlar, şüpheli durumlarda standart uygulama olarak tırnağın çıkarılarak altındaki dokunun incelendiğini belirtti. Çünkü melanom türü kanserler çoğunlukla tırnağın kendisinde değil, tırnak yatağında gelişiyor. Misselbrook’un durumunda da cerrahlar tırnağın tamamını ve altındaki dokuyu alarak biyopsi yaptı. Bölge daha sonra deri greftiyle kapatıldı.

İyileşme sürecinin ardından Misselbrook’un tırnağı yeniden uzamaya başladı ancak bu kez çizgi daha koyu ve geniş bir hal aldı. Pigmentin tırnak çevresindeki deriye yayılması üzerine doktorlar ikinci kez biyopsi yapılmasına karar verdi. Mayıs 2021’de Misselbrook’a “akral lentijinöz subungual melanom” teşhisi konuldu. Bu nadir kanser türü, tırnak altında koyu çizgiler şeklinde ortaya çıkıyor ve erken fark edilmezse hızla ilerleyebiliyor.

Hastalığın ilk evrede tespit edilmesine rağmen, aynı bölgede tekrar eden lezyonlar nedeniyle doktorlar 2022 yılının Temmuz ayında Misselbrook’a parmağının bir kısmının kesilmesini önerdi . Misselbrook, yaşamak için bu kararı kabul ettiğini belirterek, sürecin kendisi için zor ama gerekli olduğunu ifade etti. Sağlık durumunun iyi olduğunu ve kanserden kurtulduğunu söyleyen Misselbrook, özellikle flüt çalmak gibi günlük hayatını etkileyen kaygılar yaşadığını ancak hayatta kalmanın öncelikli olduğunu vurguladı.

Uzmanlar, her yıl İngiltere’de yaklaşık 17 bin 600 melanom vakası görüldüğünü, bunların yalnızca yüzde 1 ila 3’ünün tırnak altı melanomu olduğunu belirtiyor. Plastik cerrahi uzmanı Richard Wain, bu kanser türünün güneş ışığıyla ilişkili olmadığını ve nedeninin tam olarak bilinmediğini ifade etti.

ÇOĞU ZAMAN GEÇ FARK EDİLİYOR

Tırnak altı melanomu çoğu zaman geç fark ediliyor. Bunun en önemli nedeni ise belirtilerin basit bir morlukla karıştırılması. Uzmanlara göre en önemli uyarı işareti, tek bir tırnakta ortaya çıkan ve zamanla kaybolmayan koyu renkli çizgiler. Ayrıca çizginin genişlemesi, renginin koyulaşması veya çevre deriye yayılması da ciddi bir durumun habercisi olabilir.

Öte yandan, özellikle koyu ten rengine sahip bireylerde görülen ve “melanonişi” olarak adlandırılan bir durumun da tırnakta çizgilere yol açabileceği, ancak bunun genellikle zararsız olduğu belirtiliyor. Bu durumun genellikle birden fazla tırnakta görülmesiyle ayırt edilebildiği ifade ediliyor.