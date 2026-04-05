İngiltere’de yaşayan 49 yaşındaki Mandy Park, bir iş toplantısı sırasında aniden başlayan şiddetli baş ağrısı sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Sandalyeden düşen, kusmaya başlayan ve kısa süreli bilinç kaybı yaşayan Park’ın, yıllardır zaman zaman baş ağrısı ve migren atakları geçirdiği öğrenildi. Sağlık durumunun genel olarak iyi olduğunu düşünen kadın, yaş ilerledikçe artan baş ağrılarını ise menopoz öncesi sürecine bağladı. Gerçek ise çok geçmeden ortaya çıktı. Yaşanan olay sonrası hastanede gözünü açtığında kafasında tam 52 dikiş olduğunu öğrendi.

Kabus baş ağrısıyla geldi! Kafasında 52 dikişle gözünü hastanede açtı: Yıllarca belirti vermemiş

TOPLANTIDAYKEN BİR ANDA OLDU

The Sun'da yer alan habere göre; Mandy Park’ın yaşadığı belirtilerin, beyninde doğuştan beri bulunabileceği değerlendirilen ve hayati risk taşıyan bir anevrizmayı gizlediği ortaya çıktı. Nisan 2025’te anevrizmanın yırtılması sonucu beyin kanaması geçiren Park, yaşadığı o anları, “Toplantıda konuştuğumu hatırlıyorum ama sesimi sanki dışarıdan duyuyordum. Kulağım su dolmuş gibiydi. Kendimi kötü hissettim, bayılacak gibi oldum. Ardından çok şiddetli bir baş ağrısı başladı” sözleriyle anlattı.

ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİ

Ani gelişen kriz sonrası acil servise kaldırılan Park’ın, olayın araç kullanırken yaşanmamasının büyük bir şans olduğu belirtildi. Yaklaşık bir saat sonra acil serviste bilinci yerine gelen Park, başında eşini ve doktorları gördüğünü ifade etti. Kısa süre sonra yeniden bilincini kaybeden Park, ertesi gün başka bir hastanede, beyin cerrahisi servisinde gözlerini açtı.

ACİL AMELİYATA ALINDI

Doktorlar tarafından acil ameliyata alınacağı bildirilen Park’a, beyin kanamasını durdurmak ve yırtılan damarı kapatmak için cerrahi müdahale gerektiği aktarıldı. ‘Subaraknoid kanama’ geçirdiği belirlenen Park, 4 saat süren operasyona girdi. Ameliyat sırasında kafatasının bir bölümü çıkarılarak yerine titanyum plaka yerleştirildi ve toplam 52 dikiş atıldı.

YILLARCA BELİRTİ VERMEDEN İLERLEMİŞ

Operasyon sonrası konuşmakta güçlük çeken ve yaşananları anlamakta zorlanan Park’a, beyin anevrizmasının uzun yıllar belirti vermeden ilerleyebileceği, hatta doğuştan var olabileceği bilgisi verildi. Park, özellikle 30’lu yaşların sonundan 50’li yaşlara kadar olan kadınlarda östrojen seviyesinin düşmesine bağlı olarak anevrizma riskinin arttığını sonradan öğrendiğini belirtti.

FİZİKSEL OLARAK İYİLEŞTİ AMA…

9 gün hastanede tedavi gören Park, taburcu olduktan sonra fiziksel olarak büyük ölçüde iyileşme kaydetti. Önceki sağlık durumuna büyük oranda geri döndüğünü ifade eden Park’ın, dikkat çeken şekilde artık baş ağrısı yaşamadığı belirtildi. Ancak travmanın psikolojik etkilerinin devam ettiği, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.

HAFIZA SORUNLARIYLA MÜCADELE EDİYOR

6 ay sonra işine dönen Park’ın, zaman zaman kelimeleri karıştırdığı, sayılarla ilgili zorluk yaşadığı ve hafıza problemleri yaşadığı ifade edildi. Duygusal tepkilerini kontrol etmekte zorlandığını belirten Park, yaşadığı sürecin ardından hayatında önemli değişiklikler olduğunu dile getirdi.

İNSANLARI ERKEN TEŞHİSE ÇAĞIRIYOR

Yaşadığı deneyimin ardından farkındalık oluşturmak isteyen Park, sosyal medya üzerinden benzer durumları yaşayan kişilerle iletişim kurmaya başladı. Kendi hikayesini paylaşarak insanları erken teşhis konusunda bilinçlendirmeyi amaçladığını belirten Park, yaşadığı zorlu sürecin ardından bu deneyimi olumlu bir amaca dönüştürmek istediğini ifade etti.

BEYİN ANEVRİZMASI NEDEN OLUR?

Beyin anevrizması, beyin damarlarının zayıf bir noktasının balon gibi şişmesi sonucu oluşan ve yırtıldığında hayati tehlike oluşturabilen bir damar hastalığıdır. Beyin anevrizması, damar duvarının zayıflaması sonucu oluşan balonlaşmadır ve çoğunlukla doğuştan gelen damar zayıflığı, yüksek tansiyon, damar sertliği, sigara ve alkol kullanımı, kafa travmaları, hormonal değişiklikler, genetik faktörler veya bazı hastalıklar nedeniyle ortaya çıkar.

Haberle İlgili Daha Fazlası