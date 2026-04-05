Dolu, hortum ve sağanak! Adana'da peş peşe korkutan olaylar
Adana’da etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı felç etti. Çukurova ilçesinde yollar adeta dereye dönerken, Sarıçam’da kısa süreli hortum paniğe neden oldu.
- Özellikle Çukurova ilçesinde cadde ve sokaklar adeta nehre döndü, yoğun yağış nedeniyle trafikte zor anlar yaşandı.
- Bazı araçlar yolda mahsur kaldı ve uzun araç kuyrukları oluştu.
- Sarıçam ilçesinde kısa süreli bir hortum meydana geldi.
- İş yerlerini su basma riskiyle karşı karşıya kalan esnaf kendi imkanlarıyla önlem aldı.
- Yetkililer, yağışların devam edebileceği uyarısında bulunarak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.
Adana genelinde dün akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış ve dolu, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Meteorolojinin uyarılarının ardından başlayan yağış, kısa sürede şiddetlenerek kentte birçok noktada su baskınlarına yol açtı.
SOKAKLAR NEHRE DÖNDÜ
Özellikle Çukurova ilçesinde cadde ve sokaklar adeta nehre döndü. Yoğun yağış nedeniyle oluşan su birikintileri, sürücülere zor anlar yaşattı. Trafikte ilerlemekte güçlük çeken bazı araçlar yolda mahsur kalırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı. İş yerlerini su basma riskiyle karşı karşıya kalan esnaf ise kendi imkanlarıyla önlem aldı.
KISA SÜRELİ HORTUM KORKUTTU
Öte yandan Sarıçam ilçesinde kısa süreli hortum meydana geldi. Hortum nedeniyle çevrede kısa süreli panik yaşanırken, ekipler kent genelinde olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürdü.
Yetkililer, yağışların devam edebileceği uyarısında bulunarak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.