Türk şirketleri Brezilya’da ortak üretim yapacak. ANKA, Aksungur ve jet motoru alanında iş birliği planlanıyor.

HABER MERKEZİ - Türkiye ile Brezilya arasında savunma sanayii alanında imzalanan önemli bir anlaşma daha TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi. İki ülke arasındaki savunma sanayii iş birliği anlaşması ile Brezilya’nın savunma sanayii ürünleri ihtiyacının Türk savunma sanayii tarafından karşılanması ve savunma sanayii iş birliğinin iki ülkenin yararına geliştirilmesi hedefleniyor.

Anlaşma ile ortak üretim ve teknoloji transferinin gerçekleştirilmesi, savunma sanayii ürünlerinin karşılıklı tedariki, müştereken üretilecek ürünlerin üçüncü ülkelere satışı ile Türk savunma sanayii ürünlerine pazar imkânı sağlanmasına ilişkin hususlar düzenleniyor. Geçen yıl da Türkiye, ilk jet motoru ihracatını Brezilya’ya gerçekleştirmişti.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Brezilya ile yapılan anlaşma hakkında milletvekillerine bilgi verirken, Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde Brezilya’nın 25 milyar dolarlık savunma sanayii alanında en fazla harcama yapan ülke olduğunu hatırlattı. Bozay, “Brezilya ile savunma sanayii alanındaki ilişkilerimiz ivme kazanmış durumda. İş birliğimizin silah, mühimmat ile öldürücü olmayan malzeme alım-satımın ötesine geçerek ortak projeler ve teknolojiler geliştirilmesi üzerinde duruyoruz. Mevcut durumda TUSAŞ, Brezilya merkezli Akaer Engenharia ve Embraer firmalarıyla mutabakat zaptı imzaladı. TUSAŞ ile Embrear ortak uçak üretim platformu oluşturulması üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca, TUSAŞ’ın AKSUNGUR ve ANKA serisi İHA’larının Brezilya ihtiyaçları göz önünde bulundurularak aynı şirketle birlikte üretilmesi konusunda görüşmeler yapıyoruz. Jet motorları bağlantıları var. Öte yandan ROKETSAN, Baykar, Brezilyalı şirketlerle savunma sanayii ürünlerinin satışı konusunda görüşmeler yapıyor” dedi.

