Orta Doğu’daki çatışmalar devam ederken, Hürmüz Boğazı hâlâ kapalıyken, petrol başta olmak üzere emtia fiyatları yüksek seyrini sürdürürken ve savaşın ne zaman biteceği belirsizliğini korurken; yaşanan gelişmelerin ilk faturasını mart enflasyon rakamlarında gördük. AA Finans anketinde %2,40 geleceği tahmin edilen aylık enflasyon, martta %1,94 olarak gerçekleşti ve beklentilerin altında kaldı.

Mart başından itibaren TCMB’nin piyasayı %37 olan politika faizi yerine %40’la fonlamaya başlaması, rezerv yönetimi, doların geçen ay %1,3 gibi sınırlı yükselmesi ve ÖTV’den feragat edilerek “eşelmobil” sisteminin devreye alınması; enflasyonda ilk endişeleri yansıtacak kadar ciddi yükselişin önüne geçti.

Piyasalara bakarsak… Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi geçen hafta %1,88 primle 12.936 seviyesinden kapanış yaptı. Bankacılık endeksindeki yükseliş ise %2,44 olarak gerçekleşti. Borsa, önceki 2 haftada oluşan karamsarlığı bir miktar üzerinden atmış gibi görünüyor.

Tünelin ucunda bir ışık ve fırsat penceresi varsa; bu, Orta Doğu’da bir yandan ateşkes çabalarının sürmesi, yıllık enflasyonun %31,53’ten %30,87’ye gerilemesi, dezenflasyon sürecinin ilerlemesi ve mevcut tabloda 22 Nisan’daki PPK toplantısında faiz artışı riskinin azalmasından kaynaklanıyor olabilir. Gelişmeler de bu şekilde tezahür ederse, borsanın yaşanan son şokta dibi gördüğünü teyit edebiliriz.

Risklerin de merkez üssü Orta Doğu… Karşılıklı restleşmeler ve sert açıklamalar, altyapı ve enerji üslerinin hedef alınması ya da alınacağının ileri sürülmesi, ateşkes umutlarını kırılgan hâle getiriyor. Haber akışına bağımlı piyasada “temkinli duruş” önemini korurken; BİST 100 endeksinde 12.400-13.400 bandını izlemeye devam ediyoruz.

Fırsatlar ve riskler!

