Trabzonspor-Galatasaray derbisi yayın bilgileri ve maç detayları gündemdeki yerini aldı. Haftanın en kritik mücadelelerinden biri olarak öne çıkan Galatasaray ile Trabzonspor derbisine ilişkin saat, kanal ve izleme seçenekleri araştırılıyor. Peki, Trabzonspor-Galatasaray maçı hangi kanalda, nerede izlenir? İşte, GS-TS derbisi maç yayın bilgileri...

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak derbi karşılaşma öncesinde maçın yayın bilgileri ve detayları netleşti. Süper Lig’in 28. haftasında oynanacak mücadele, zirve yarışının seyrini etkileyebilecek önemli karşılaşmalar arasında gösteriliyor.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak mücadele, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Süper Lig yayın haklarını elinde bulunduran platform üzerinden karşılaşma şifreli olarak izlenebilecek.

Futbolseverler, derbiyi televizyon yayınının yanı sıra beIN CONNECT uygulaması üzerinden de takip edebilecek. Yayıncı kuruluşun dijital platformları, mobil ve tablet kullanıcılarına da canlı izleme imkanı sunuyor.

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşmayı izlemek isteyenler, beIN SPORTS aboneliği ile televizyon üzerinden maçı canlı takip edebilir. Ayrıca internet üzerinden izlemek isteyen kullanıcılar, beIN CONNECT platformu aracılığıyla yayına erişim sağlayabilir.

Süper Lig'de 26 müsabakada 20 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılılar, topladığı 64 puanla maç eksiğine rağmen en yakın takipçileri Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin 4 puan önünde haftaya lider girdi. Trabzonspor ise 18 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyetle 60 puan elde etti ve averajla 3. sırada yer aldı.

GS TS DERBİSİ CANLI MAÇ YAYIN BİLGİLERİ

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında oynanacak Trabzonspor-Galatasaray mücadelesi, 4 Nisan Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmaya Trabzon’da bulunan Papara Park ev sahipliği yapacak.

Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Şampiyonluk yarışı açısından kritik öneme sahip olan karşılaşmada iki takım da sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak.

DERBİNİN EKSİK OYUNCULARI

Galatasaray'da Nijeryalı santrfor Victor Osimhen ile Alman kanat oyuncusu Leroy Sane, Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek. Ayrıca Liverpool maçında sağ el başparmağında ciddi kesik oluşan Hollandalı Noa Lang ve Brezilya Milli Takımı'ndan sakatlanarak dönen Gabriel Sara'nın durumu maç günü belli olacak.

Trabzonspor'da Batagov ve Visca'nın sakatlıkları sürüyor, Oulai ise sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Arnavutluk Milli Takımı'nın kampından sakatlığı nedeniyle erken ayrılarak Trabzon'a dönen ve tedavisi yapılan Muçi'nin ise kadroda yer alması bekleniyor.

