Victor Osimhen’in Trabzonspor maçında oynayıp oynamayacağı netleşti. Galatasaray’ın kritik deplasman öncesi açıklanan kadrosunda yıldız golcünün durumu dikkat çekti. Peki, Osimhen neden yok, oynamıyor?

Victor Osimhen’in Trabzonspor maçında forma giyip giymeyeceği, karşılaşma öncesi en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray’da kamp kadrosu açıklanırken, sakat ve cezalı oyuncuların durumu netlik kazandı.

Papara Park’ta saat 20.00’de başlayacak mücadeleyi Cihan Aydın yönetecek. 64 puanla lider durumda bulunan Galatasaray, Trabzonspor deplasmanında puan kaybı yaşamak istemiyor.

OSİMHEN TRABZONSPOR MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Galatasaray’ın golcü oyuncusu Victor Osimhen, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan oyuncunun kamp kadrosuna dahil edilmediği açıklandı.

Osimhen’in yokluğu, Galatasaray’ın hücum hattında önemli bir eksiklik olarak öne çıkıyor. Teknik heyetin bu eksikliği farklı oyuncu tercihleriyle kapatması beklenirken, gözler alternatif isimlere çevrildi.

Osimhen Trabzonspor maçında oynayacak mı? Galatasaray Trabzonspor maç kadrosu açıklandı

VİCTOR OSİMHEN'İN SON SAĞLIK DURUMU

Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile oynanan karşılaşmada aldığı darbe sonrası sakatlandı. Yapılan kontrollerde oyuncunun kolunda kırık tespit edildiği bildirildi.

Tedavi süreci devam eden yıldız futbolcunun bireysel çalışmalarını sürdürdüğü ve fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştığı öğrenildi. Oyuncunun sahalara dönüş tarihiyle ilgili net bir açıklama yapılmadı.

Osimhen Trabzonspor maçında oynayacak mı? Galatasaray Trabzonspor maç kadrosu açıklandı

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK, OYNAMIYOR?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool ile oynanan karşılaşmada aldığı darbe sonrasında kolunda kırık oluşan Osimhen ile 25. haftadaki Beşiktaş derbisinde doğrudan kırmızı kartla cezalandırılan Sane, bugün görev alamayacak.

Ayrıca Liverpool maçında sağ el başparmağında ciddi kesik oluşan Hollandalı Noa Lang ve Brezilya Milli Takımı'ndan sakatlanarak dönen Gabriel Sara'nın durumu maç günü belli olacak.

Osimhen Trabzonspor maçında oynayacak mı? Galatasaray Trabzonspor maç kadrosu açıklandı

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇ KADROSU

Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kafilesinde şu isimler bulunuyor:

Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Sacha Boey, Mario Lemina

