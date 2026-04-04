Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Kritik maç öncesi en çok konuşulan isimlerden biri Uğurcan Çakır oldu. Performansıyla adından söz ettiren Uğurcan Çakır Galatasaray formasıyla ilk kez Trabzonspor'a karşı mücadele edecek. Peki, Uğurcan Çakır kimdir, nereli?

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer olması uzun süre konuşulan Uğurcan Çakır, bugün eski takımıyla karşı karşıya geliyor. Dev maç öncesi tansiyon yükselirken, Uğurcan Çakır'ın kariyeri de bir kez daha gündem oldu.

UĞURCAN ÇAKIR KİMDİR?

Uğurcan Çakır, 1996 yılında Yomralı (Trabzon) bir baba ve Aksekili (Antalya) bir annenin evladı olarak Antalya'da dünyaya geldi. Babası Trabzon'daki alt lig takımlarında profesyonel olarak futbol oynamış eski bir futbolcudur.

Çakır, ailesiyle birlikte Antalya'dan İstanbul'a taşındıktan sonra futbol oynamaya babası ve amcasının Dudullu'da işlettiği Trabzonspor Futbol Okulunda başlamıştır. İlk sözleşmesini (filiz lisans) ise 12 yaşında İstanbul'un amatör takımlarından Çekmeköyspor ile yapmış ve burada santrafor olarak forma giymiştir.

2009'da okul takımındaki kaleci eksikliği sebebiyle kaleye geçtiği maçlarda Yamanspor tarafından izlenmiş ve kaleci olarak bu takıma transfer olmuştur. Burada gösterdiği performansla 2011'de Trabzonspor'un o dönemki pilot takımı olan 1461 Trabzon takımının altyapısına katılmıştır. 2012'de, 1461 Trabzon'un altyapısından Trabzonspor'un altyapısına geçmiştir.

2 Eylül 2025 tarihinde Galatasaray, Uğurcan Çakır'ın transferi konusunda Trabzonspor ile 27.5 milyon Euro + KDV karşılığında anlaşmaya vardığını duyurdu.

