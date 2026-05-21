“Sevdiğim Sensin” dizisindeki Ferman karakteriyle dikkat çeken Emrah Aytemur, son dönemde televizyon ve dijital platform projeleriyle gündemde yer almaya başladı. Genç oyuncunun kariyeri, eğitim hayatı ve rol aldığı yapımlar izleyiciler tarafından araştırılıyor.

SEVDİĞİM SENSİN FERMAN KİM?

“Sevdiğim Sensin” dizisinde yer alan Ferman karakteri, Dicle'nin abisi olarak hikayenin dikkat çeken isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Dizide yaşanan aile çatışmaları ve duygusal kırılmaların merkezindeki karakterlerden biri olan Ferman, özellikle son bölümlerdeki sahneleriyle sosyal medyada konuşulan isimler arasında yer aldı.

EMRAH AYTEMUR HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Aslen Elazığlı olan Emrah Aytemur, çeşitli dizi ve filmlerde rol aldı. Oyuncunun bilinen yapımları arasında “Erkenci Kuş”, “Leyla ile Mecnun”, “İnci Taneleri”, “Gelsin Hayat Bildiği Gibi”, “Dünya Bu” ve “Sevdiğim Sensin” yer alıyor.

Oyunculuk eğitimi alan Emrah Aytemur, kariyerine adım atmadan önce Eskişehir Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. Tiyatro eğitimi aldı.

