Aybüke Pusat Halef dizisinden ayrılıyor mu? Sosyal medyada konuşuluyor
NOW ekranlarında yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı dizisiyle ilgili ayrılık iddiaları gündeme geldi. Sosyal medyada Aybüke Pusat’ın diziden ayrılacağı konuşulurken, yapım şirketinden dikkat çeken bir açıklama geldi.
Şanlıurfa’da çekilen ve yeni sezonda da devam edeceği açıklanan Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde sezon finali öncesi hareketli ayrılık haberleri gündeme geldi. Dizinin başrollerinden Aybüke Pusat hakkında ortaya atılan ayrılık iddiaları sonrası gözler yapım ekibine çevrildi.
AYBÜKE PUSAT HALEF DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?
Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin sezon finaline yaklaşmasıyla birlikte Aybüke Pusat’ın projeden ayrılacağı iddiaları sosyal medyada gündeme geldi. Ancak oyuncunun diziye veda edeceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Dizinin 35. bölümde sezon finali yapacağı belirtilirken, ana kadroda bazı değişikliklerin yaşanabileceği konuşuluyor. Yapım ekibinden gelecek resmi açıklamalar bekleniyor.
YAPIMDAN AÇIKLAMA GELDİ
Most Production, sosyal medyada paylaşılan spoiler ve senaryo içeriklerine ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada, yayınlanmamış bölüm detaylarının hukuka aykırı şekilde paylaşıldığı ve içeriklerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Yapım şirketi ayrıca bu paylaşımları yapan kişiler hakkında hukuki süreç başlatıldığını duyurdu. Açıklamada erişim engeli dahil yasal hakların kullanılacağı ifade edildi.