Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Kötekli Mahallesi'nde yaşanan ve duyanlara "bu kadarı ancak filmlerde olur" dedirten akıllara durgunluk veren olayda, aracının yerinde olmadığını gören bir vatandaşın yaptığı hırsızlık ihbarı, eşine az rastlanır bir tesadüfü gün yüzüne çıkardı. Bir müşterisinin arızalı otomobilini evinin önünden alarak tamirhaneye götürmek üzere yola çıkan sanayi ustasının, yanlışlıkla bir alt sokağa girerek elindeki anahtarla aynı marka ve modeldeki başka bir aracı açıp çalıştırması sonucu yaşanan büyük karışıklık, ustanın kendisini internetteki hırsızlık haberlerinde görmesiyle çözüldü. Ortada kasıtlı bir hırsızlık değil, tamamen talihsiz bir yanlışlık olduğunun anlaşılması üzerine araç sahibi şikayetinden vazgeçerken; tek bir anahtarın iki farklı otomobilin kilit sistemine ve kontağına birebir uyum sağlayarak aracı sorunsuz bir şekilde çalıştırması olaya müdahale eden polis ekiplerini bile şaşkına çevirdi.

