Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, maçın ardından yaşanan tartışma sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide Galatasaray'ın Trabzonspor'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından kavga çıktı.

MAÇIN ARDINDAN KIRMIZI GÖRDÜ

Galatasaraylı savunmacı Abdülkerim Bardakcı ile Trabzonsporlu futbolcular arasında büyük gerginlik yaşandı. Yayıncı kuruluş Beinsports'un aktardığı bilgiye göre; Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı, karşılaşmanın ardından yaşanan tartışma nedeniyle ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

"GENÇ OYUNCU KÜFÜR EDİNCE ORTAM ALEVLENDİ"

Maç sonunda yaşanan kavga ilişkin konuşan Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, "Maç sonunda bir şey yoktu. Genç oyuncu küfür edince ortam alevlendi. Trabzonsporlu oyuncuları tebrik ediyorum. Kalan maçları kazanmak istiyoruz. Her şey bizim elimizde. Biz şampiyon olacağız." ifadelerini kullandı.

