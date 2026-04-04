Trabzonspor - Galatasaray maçı sonunda kavga çıktı
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'un Galatasaray'ı ağırladığı müsabakanın bitiş düdüğünün ardından saha bir anda karıştı.
Süper Lig'de Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı.
SAHA BİR ANDA KARIŞTI
Galatasaraylı savunmacı Abdülkerim Bardakcı ile Trabzonsporlu futbolcular arasında büyük gerginlik yaşandı. Bardakcı ile Trabzonsporlu oyuncular arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
POLİS MÜDAHALE ETTİ
Yaşanan olayların ardından polis ekipleri sahaya girerek güvenlik önlemi aldı. Gerginlik bir süre daha devam ederken müdahalenin ardından saha içinde kavga sonlandı.
Trabzonspor ve Galatasaray oyuncuları arasında tartışma koridorda da devam etti.
