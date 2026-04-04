Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, lider Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek 161 hafta sonra ilk kez art arda 6 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Üç büyükler karşısındaki 882 günlük galibiyet hasretine sarı kırmızılılar karşısında son veren bordo mavili ekip, bir maç eksiği bulunan lider Cimbom'la puan farkını bire indirdi. Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra lige dönen Okan Buruk'un öğrencileri, ligde 3 maç sonrası sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR VAR kırmızı için çağırdı, Cihan Aydın kararını değiştirmedi

GALİBİYET SERİSİ 6 MAÇ OLDU

Papara Park'ta oynanan müsabakayı 2-1'lik skorla kazanan Trabzonspor, galibiyet serisini 6 maça çıkardı ve üç büyüklere karşı 882 günlük galibiyet hasretini sonlandırdı.

Şampiyonlar Ligi'ne veda ettikten sonra tamamen lige odaklanan sarı kırmızılılar, ligde 3 maç sonra mağlup oldu.

Bordo mavililere galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Paul Onuachu ve 62. dakikada Chibuike Nwaiwu kaydetti. Sarı kırmızılı ekibin golü ise 48. dakikada Wilfried Singo'dan geldi.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Onuachu'dan Galatasaray karşısında bir ilk

ZİRVEDE FARK 1'E İNDİ

Bu sonuçla ligde puanını 63 yapan Trabzonspor, bir maç eksiği bulunan lider Galatasaray'ın bir puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Ligde tek maç geriden gelen sarı kırmızılı ekip 64 puanla liderliğini devam ettirdi.

882 GÜNLÜK HASRET BİTTİ

"Üç büyükler" karşısında son galibiyetini 4 Kasım 2023'te Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Trabzonspor, 882 gün sonra Galatasaray'ı yenerek derbilerdeki galibiyet hasretini dindirdi.

Bordo-mavililer; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray karşısında çıktığı son 14 lig müsabakasında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 yenilgi aldı.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Trabzonspor - Galatasaray maçı sonunda kavga çıktı

161 HAFTA SONRA ART ARDA 6 GALİBİYET

Süper Lig'in 27. haftasında ikas Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek 148 hafta sonra ilk kez teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde art arda 5 maç kazanma başarısı gösteren Karadeniz ekibi, Galatasaray karşılaşmasında da kazanarak seriyi 6 maça çıkardı.

Ligde Gaziantep FK'yi 2-1, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor'u 3-1, Çaykur Rizespor ve ikas Eyüpspor'u 1-0'lık sonuçlarla mağlup ederek son 5 maçını kazanan bordo-mavili takım, Galatasaray'ı da yenerek 161 hafta sonra ilk kez art arda 6 karşılaşma kazanarak en iyi galibiyet serisini gerçekleştirdi.

UĞURCAN, 216 GÜN SONRA PAPARA PARK'TA

Trabzonspor'un ligin 5. haftasında Papara Park'ta Samsunspor ile oynadığı müsabakanın Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır, ilk kez eski takımına karşı forma giydi.

Samsunspor ile 31 Ağustos'ta oynanan ve 1-1 biten karşılaşmanın ardından takımdan ayrılan Uğurcan Çakır, 216 gün sonra Papara Park'ta Trabzonspor'a karşı sarı-kırmızılı takımın kalesini korudu.

BURUK, GALATASARAY'IN BAŞINDA TRABZONSPOR'A KARŞI İLK YENİLGİSİNİ ALDI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında olduğu süreçte Trabzonspor'a karşı ilk mağlubiyetini aldı.

Takımın başında dördüncü sezonunu geçiren Buruk, bu süreçte Karadeniz temsilcisine karşı 8 Süper Lig ve birer Türkiye Kupası ile Süper Kupa müsabakasına çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu maçlarda 7 galibiyet ile 2 beraberlik yaşarken ve 1 mağlubiyet yaşadı.

GALATASARAY, FATİH TEKKE'NİN TAKIMLARINA İLK KEZ KAYBETTİ

Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin yönettiği takımlara karşı Süper Lig'de ilk kez yenildi.

Galatasaray, Fatih Tekke'nin yönettiği Trabzonspor, Alanyaspor ve İstanbulspor'a karşı ligde 6 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

4. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Sağ taraftan rakiplerinden sıyrılan Pina'nın yaptığı ortada, ceza alanı içinde Onuachu kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluşturdu.

19. dakikada rakiplerinden sıyrılarak sağ çaprazdan ceza alanına giren Augusto'nun şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kontrol etti.

26. dakikada Pina'nın sağdan ortasında kimsenin dokunamadığı top ile ceza alanı çizgisi üzerinde buluşan Nwakaeme'nin şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

29. dakikada Ozan Tufan'ın pasıyla ceza alanın sağ çaprazında topla buluşan Augusto'nun şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen top direğin yanından auta gitti.

30. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağdan kullandığı korner atışında, ön direkte Lemina'nın kafa vuruşunda kaleci Onana topu çeldi.

37. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Icardi'nin kafa şutunda top yandan auta çıktı.

42. dakikada Zubkov'un soldan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda top üsten auta gitti.

Trabzonspor, maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.

48. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Barış Alper Yılmaz'ın soldan ortasında arka direkte uygun durumda topla buluşan Singo'nun altıpas içinde yerden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1

62. dakikada Trabzonspor, tekrar öne geçti. Nwakaeme'nin sağdan kullandığı serbest atışta ceza alanı içinde Nwaiwu'nun kafa vuruşunda top, sağ üst köşeden ağlara gitti: 2-1

67. dakikada sağ taraftan ceza alanına ilerleyerek Abdülkerim Bardakcı'dan sıyrılan Augusto'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Zubkov'un şutunda, çizginin önünde savunmaya çarpan top kornere çıktı.

70. dakikada Icardi'nin ceza yayı üzerinden şutunda, savunmaya çarpan top altıpas içindeki Lemina'nın önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

78. dakikada Sallai'nin ceza alanı dışından şutunda kaleci Onana, topu kontrol etti.

90. dakikada Icardi'nin pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Asprilla'nın sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

TRABZONSPOR'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor, son oynadığı ikas Eyüpspor maçına göre ilk 11'de 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Batagov ve Visca ile kart cezalısı Oulai, maç kadrosunda yer almadı. Arnavutluk Milli Takım kampından sakatlığı nedeniyle erken ayrılarak Trabzon'a dönen ve tedavisi yapılan Muçi ise ağrı hissedince maçta forma giymeyen bir diğer isim oldu.

Trabzonspor'da son maçtaki kadrodan Lovik ve Umut Nayir yedek kulübesine çekilirken, Ouali ve Muçi zorunlu olarak kadroda yer almadı. Bu oyuncuların yerine Augusto, Nwakaeme, Pina ve Mustafa Eskihallaç, Galatasaray karşısında ilk 11'de görev yaptı.

Trabzonspor, maça Onana, Nwakaeme, Ozan Tufan, Savic, Mustafa Eskihellaç, Pina, Zubkov, Folcarelli, Nwaiwu, Onuachu ve Augusto ile başladı.

Karadeniz ekibinin yedek kulübesinde genç oyuncular Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çakıroğlu, Salih Malkoçoğlu ve Taha Emre İnce olmak üzere 5 oyuncu yer aldı.

NWAKAEME, İLK HAFTADAN SONRA İLK KEZ 11'DE

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme, Muçi'nin sakatlığında ilk 11'de forma giydi.

Ligin ilk haftasındaki Kocaelispor maçında ilk 11'de sahaya çıkan Nwkaeme, sakatlığı ve lisansının TFF'ye bildirilmesiyle bu sezon fazla forma şansı bulamadı.

Ligin ikinci yarısında da daha çok yedek kulübesinde yer alan Nwakaeme, ligde 26 hafta sonra ilk 11'de görev aldı.

GALATASARAY'DA OSİMHEN, SARA VE SANE FORMA GİYEMEDİ

Galatasaray'da Nijeryalı santrfor Victor Osimhen, Brezilya Milli Takımı'ndan sakat dönen Gabiel Sara ile cezalı Leroy Sane, Trabzonspor'a karşı forma giyemedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanan maçta sağ el başparmağında ciddi kesik oluşan Hollandalı Noa Lang ise 11'de sahaya çıktı. Galatasaray'da Sara'nın yokluğunda Yunus Akgün orta sahada görev yaptı.

OSİMHEN'İN YERİNE ICARDI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Burak, forvette Osimhen'in yokluğunda Arjantinli oyuncu Mauro Icardi'ye görev verdi.

Sarı-kırmızılı takım, sahaya Uğurcan Çakır, Jakobs, Abdülkerim Bardakcı, Sanchez, Singo, Lemina, Toreira, Noa Lang, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Icardi 11'i ile çıktı.

ANADOLU AJANSI'NA PANKARTLI KUTLAMA

Trabzonsporlu futbolcular sahaya, 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının (AA) 106. yaşını kutlayan pankartla çıktı.

Bordo-mavili futbolcular, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile yaptıkları maç öncesinde AA'nın 106. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Papara Park'ta oynanan maç öncesi bordo-mavili oyuncular, üzerinde "Anadolu Ajansı'mızın 106. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutluyoruz" yazısının bulunduğu pankartı taşıdı.

TARAFTAR STADI DOLDURDU

Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Trabzonspor taraftarları, tribünleri doldurarak takımlarına destek verdi.

Bordo-mavili taraftarlar maç öncesi koreografi düzenledi.

Yaklaşık 40 bin kapasiteli Papara Park'ta 2 bin civarında sarı-kırmızılı taraftar da yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.

JAJA'YA ÖDÜL

Karşılaşmayı izlemek için kente gelen Trabzonspor'un eski Brezilyalı oyuncusu Jaja'ya, kulüp başkan yardımcısı Birhan Emre Yazıcı tarafından plaket verildi.

Papara Park'ta gerçekleştirilen törende Jaja, kulübe verdiği emek ve katkılar dolayısıyla onurlandırıldı.

Tribünlerin alkışları eşliğinde gerçekleşen törende büyük onur duyduğunu ifade eden Jaja, Yazıcı'ya teşekkür ederek taraftarları selamladı.

CEMİL USTA'NIN AİLESİ BAŞKAN DOĞAN'IN KONUĞU OLDU

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün eski kaptanlarından Cemil Usta'nın ailesini Papara Park'ta ağırladı.

Trabzonspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Trabzonspor'umuzun yapı taşlarından, efsane oyuncularımızdan Cemil Usta'nın ailesini Galatasaray karşılaşması öncesinde Papara Park’ta ağırladı. Başkanımız Ertuğrul Doğan, efsane futbolcumuz Cemil Usta’nın yaptığı unutulmaz katkılar ve bıraktığı unutulmaz izlerden dolayı ailesine de teşekkür ederek plaket takdim etti." denildi.

