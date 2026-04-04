Trabzonspor'un Nijeryalı forveti Paul Onuachu, Süper Lig'de konuk ettikleri Galatasaray karşısında kariyerindeki ilk golünü attı ve gol sayısını 22'ye yükseltti.

Paul Onuachu, Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'un Galatasaray ile karşılaştığı maçta gol perdesini açan isim oldu.

GALATASARAY'A İLK GOLÜNÜ ATTI

Henüz müsabakanın 4. dakikasında fileleri sarsan Onuachu, sarı kırmızılılara ilk golünü atarken gol sayısını ise 22 yaptı. Bu sezon 9. kafa golünü Galatasaray'a atan Nijeryalı santrfor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a da attığı gollerle dikkat çekmişti.

CİMBOM'UN YEDİĞİ EN ERKEN GOL

Öte yandan, Trabzonspor'u 1-0 öne geçiren Paul Onuachu, Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'de yediği en erken (3.11) golü kaydetti.

