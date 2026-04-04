Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı ağırlayan Trabzonspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke, karşılaşma öncesi değerlendirmeler yaptı.

"MUÇİ'NİN AĞIR BEL SPAZMI OLDU"

Ernest Muçi'nin sakatlığı hakkında bilgi veren Tekke, "İki gün önce Muçi'nin ağır bel spazmı oldu. Bugün yok, haftaya da net değil. Oulai kart cezalısı. Batagov sakat. 3 değerli oyuncumuz yok. Zor bir periyot, son 7 maç. Avrupa'nın en iyi kadrolarından birine karşı oynayacağız. Amacımız... Toplantıda söylediğim şey; hak edilmiş ihtimali çocuklar buraya kadar getirdi. Her şey olabilir, 7 hafta var. İsme bakmadan, inancımızı göstermek istiyoruz." şeklinde konuştu.

"İNANCINI GÖSTEREN BİR TAKIM OLMALIYIZ"

Milli ara dönüşü hazırlığın zorluğuna dikkat çeken Fatih Tekke, "Milli takım dönüşünde 1 antrenman yapabildik. Çarşamba perşembe toplandık. Perşembe tek antrenman ve uzun yıllardır en önemli maç. Hazırlık iki taraf için de olumlu değil, bizim için daha olumsuz. Sakatlar, oyun planları gibi.... Zor bir karşılaşma. Bunu söylemem de fayda var. Galatasaray'a kötü oynamadık hiç ama anlarda iyi oyuncuları var. Oyuncularımdan beklentim, başı dik, çok isteyen, inancını gösteren bir takım olması." diye konuştu.

"NWAKAEME'NİN OYNAMASI NİYE ŞAŞIRTIYOR Kİ..."

Nwakaeme tercihiyle ilgili konuşan Tekke, "Nwakaeme'nin oynaması niye şaşırtıyor ki... Uzun süre oynamadı ama bu 10 günde iyi çalıştı. Benji'nin durumu da iyi. Çok şey yapmamız lazım. Aksi takdirde istediğimizi almamız mümkün değil. Beklentim o inancı, yapabilirizi göstermek. Buraya kadar getirdik. Sınırda olan oyuncularımız var. Bizim için 1 eksik, çok eksik! Biz istediğimiz duyguyla istediğimiz planlar gerçekleşir ve istediğimizi buradan alırız." dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası