Galatasaray'ın Trabzonspor'a 2-1 mağlup olduğu müsabakada Barış Alper Yılmaz'ın faul pozisyonunu VAR'da inceleyen hakem Cihan Aydın, "Sarı kart geçerli" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'un Galatasaray'ı ağırladığı maçta kırmızı kart tartışması yaşandı.

VAR'DAN KIRMIZI UYARISI

Müsabakanın 51. dakikasında Barış Alper'in Pina'ya yaptığı faul sonrasında sarı kartına başvuran Cihan Aydın, VAR'dan kırmızı kart için pozisyonu incelemesi yönünde tavsiye aldı.

CİHAN AYDIN KARARINI DEĞİŞTİRMEDİ

Monitörün başına geçerek Barış Alper Yılmaz ile Pina arasındaki faul pozisyonunu inceleyen hakem Aydın, kararını değiştirmedi ve "sarı kart geçerli" dedi. Trabzonsporlu oyuncular ve teknik heyet, karar sonrası itiraz etse de oyun kaldığı yerden devam etti.

Barış Alper ile Pina arasındaki faul pozisyonu

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan, sarı kırmızılı kulüpten pozisyona ilişkin yapılan açıklamada, "Barış’ın faulünün ardından VAR hakemi Erkan Engin anlamsız şekilde orta hakem Cihan Aydın’ı incelemeye çağırdı. Cihan Aydın pozisyonu izledikten sonra sarı kart kararında değişikliğe gitmedi." ifadelerine yer verildi.

