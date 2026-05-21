Kim Milyoner Olmak İster’de “Herkesin bir derdi var,” şeklinde başlayan atasözünün devamı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Türkçede sık kullanılan atasözlerinden biri olan ifadenin devamı araştırılıyor.

“HERKESİN BİR DERDİ VAR”, ŞEKLİNDE BAŞLAYAN ATASÖZÜNÜN DEVAMI NASILDIR?

Kim Milyoner Olmak İster’de yöneltilen soruda yarışmacıya dört farklı seçenek sunuldu. Şıklar arasında

A) Durur içerisinde

B) Kasabınki et

C) Değirmencininki su

D) Fırınınki un

Sorunun doğru cevabı ise “Değirmencininki su” oldu. Atasözünün tam hali “Herkesin bir derdi var, değirmencininki su” şeklinde kullanılıyor.

