SGK’dan sahteciliğe neşter: 245 bini aşkın SSK/Emeklilik çöp oldu!

Sosyal Güvenlik Kurumu, kayıt dışı istihdam ve sahtecilikle mücadelede dijital takip ve saha denetimlerini en üst seviyeye yürütmektedir.

"Gerçek ve fiilî olarak çalışmadan SSK’lı olarak emekli olurum" hayali kuran binlerce kişi, bugün hem maaşından oluyor hem de ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor.

Veri ambarındaki milyonlarca veriyi yapay zekâ ve algoritmalarda işleyen Kurum, fiilen çalışmadığı hâlde kâğıt üzerinde sigortalı gösterilenleri tek tek ayıklıyor. “Sahte sigortalılık" ve "sahte/naylon iş yerleri" ile yürütülen mücadeleyi her sene bu köşemizden siz değerli okurlarımıza aktarmaktayız. Kesinleşen son veriler, durumun vahametini ve denetimin gücünü gözler önüne seriyor.

"HATIR SİGORTASI" KÂBUSA DÖNÜŞÜYOR!

Gazete köşemize ve sosyal medya kanallarımıza gelen yüzlerce mesajda, vatandaşlar sigortalılık sürelerinin veya bağlanmış emekli aylıklarının bir anda iptal edilmesinden dert yanıyor. Ancak bu itirazların perde arkasını araladığımızda karşımıza çıkan tablo hep aynı: Vatandaşlar, sigortalı gösterildikleri iş yerinin ne adını ne adresini ne de ne iş yaptığını biliyor.

Unutulmamalıdır ki; SGK, özel sigorta değildir. Yasal şartlar geçekleşmeden prim ve belgeler verilmiş olsa bile 4/1-a (SSK) sigortalılığı mümkün değildir. Keza SGK mevzuatı uyarınca sigortalılık bir "hak" olduğu kadar, bir işverene bağımlı, ücret karşılığı ve fiilen gerçek çalışma şartlarına bağlıdır. Bu şartların biri bile eksikse, o sigortalılık SGK nezdinde yok hükmündedir.

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ TAKİP: 100 FARKLI PARAMETRE

SGK, 2016 yılından bu yana yürüttüğü “Sahte İş Yeri ve Sahte Sigortalılık Tespit Projesi” ile hata payını neredeyse sıfıra kadar indirdi. Sistem nasıl işliyor?

Devasa Veri Taraması: 2011-2016 yılları arasında tescil edilen 4,6 milyon iş yeri büyüteç altına alındı.

Akıllı Algoritmalar: 100’e yakın parametre (prim ödeme alışkanlıkları, çalışan sayısı, iş kolu uyumu vb.) kullanılarak "sahte olma ihtimali yüksek" iş yerleri anlık olarak listeleniyor.

Hızlı Müdahale: Eskiden bin günden fazla süren tespit süreleri, dijital takip sayesinde 360 günün altına çekildi. Bu sayede hem vatandaşın daha fazla mağdur olması engelleniyor hem de kamu zararı büyümeden önleniyor.

16 FAZDA BÜYÜK TEMİZLİK: MİLYARLARCA LİRALIK İPTAL

Projenin 2025 yılına kadar uzanan 16 farklı uygulama evresinde çarpıcı sonuçlara ulaşıldı. Özellikle 15. ve 16. faz çalışmalarında, denetlenen iş yerlerinin büyük bir kısmının tamamen sahte olduğu tescillendi.

15. Faz Sonuçları: 128 sahte iş yerinde 18.191 sahte sigortalı bulundu; 487,5 milyon TL'lik borç tespit edildi.

16. Faz Sonuçları: 195 sahte iş yerinde 20.578 sahte sigortalı ortaya çıkarıldı; 1,27 milyar TL'lik kamu zararı hesaplandı.

Genel Toplam: Bugün itibarıyla tam 3.273 sahte iş yeri üzerinden bildirim yapılan 245.740 kişinin sigortası ve emekliliği iptal edilmiş durumda.

EMEKLİ MAAŞLARI FAİZ VE CEZASIYLA GERİ ALINIYOR

Sahte sigorta yaptırmanın faturası sadece sigortanın silinmesiyle bitmiyor. Süreç şu şekilde işliyor:

Kodlama: Şüpheli iş yerlerine "1" veya "T" kodları konularak hizmet bildirimleri durduruluyor.

Maaş İadesi: Eğer kişi sahte hizmetlerle emekli olmuşsa, bağlanan maaşlar kesiliyor ve bugüne kadar ödenen tüm tutarlar gecikme zammı ve faiziyle geri isteniyor.

Sağlık Giderleri: Kişinin ve bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının o dönemde yaptığı tüm hastane ve ilaç masrafları kişiden tahsil ediliyor.

Adli Süreç: Hem sahte sigortalılar hem de bu tezgâhı kuranlar hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunuluyor.

HASILIKELAM: SAHTE SSK, EMEKLİLİK DEĞİL GERÇEK FELAKET GETİRİR!

SGK emekliliği yasaya dayalıdır. Yasal şartlara uymadan birilerine para vererek veya bir tanıdığın yanında "hatır için" çalışıyor görünmek, sadece kâğıt üzerinde bir güvence gibi görünse de neticesi hüsrandır. SGK’nın gelişmiş denetim ağı, eninde sonunda bu sahteciliği yakalar. Geleceğinizi ipotek altına almayın; gerçek ve fiilî çalışmaya dayanmayan hiçbir sigorta priminin size huzurlu bir emeklilik sağlamayacağını unutmayın.

