Sosyal medya yasası, doğru bir yasa

Sosyal medya Türkiye’de büyük sıkıntı. Hem troller hem de gerçek adıyla mesaj atmaktan korkan tipler var. X’e, Instagram’a bir yorum atıyorsunuz adam altına döşeniyor. Ağzına geleni söylüyor.

Sonra mahkemeye veriyorsun. Ama adı sanı yok. Sosyal medya şirketleri sahte hesapların bilgilerini vermiyor. Dümdüz küfredenlerin, hakarette bulunanların yanına kâr kalıyor. Zaten cesur olsa bunu yapamaz. Size iftira atanlara sahte kimliklere büründüğü için hukuki hesap soramıyorsunuz.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, “Sosyal medya platformlarıyla görüşmelerimiz tamamlandı. Sosyal medyaya kimlikle giriş için taleplerimiz kabul edildi. 3 ay gibi bir sürede kimlikle girişler sağlanacak” dedi.

Bundan sonra kimlikle girilmeyen hesaplar kapatılacak. Herkesin gerçek adıyla olacak. Hadi bundan sonra sövsünler de görelim! Böylece insanlar linç edilmekten korkmadan fikirlerini yazabilecekler. Düşüncesini yazdığı için kimse küfür yemeyecek. Hangi parti ya da görüş olursa olsun trol ordusu beslemeyecek. Beslerse de kim oldukları bilinecek.

Ayrıca sosyal ağ sağlayıcılar, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet veremeyecek ve yaş doğrulama dâhil gerekli tedbirleri almak zorunda olacak. 15 yaş üstü çocuklar için ise daha güvenli ve ayrıştırılmış hizmet sunulması gerekecek. Alınan bu tedbirler platformların kendi sitelerinde kamuya açık şekilde paylaşılacak. Düzenleme ayrıca, sosyal ağları ebeveynlere yönelik kontrol araçları sunmasını zorunlu kılıyor. Bu araçlar; hesap yönetimi, ücretli işlemler için ebeveyn onayı ve kullanım süresinin takip edilip sınırlandırılması gibi özellikleri içerecek.

Adalet Bakanı Akın Gürlek devrim gibi bir karara imza attı. Demek ki istenirse sorunlar çözülebiliyormuş.

İran bazı üst düzey İsraillileri öldürebilse ne olur?

ABD ve İsrail, İran’ı vuruyor ama rejimi değiştiremediler... İran da İsrail’i ve çevre ülkelerdeki ABD üslerini vuruyor.

İki Amerikan uçağını düşürdü. Bu da psikolojik olarak iyi bir şey. ABD ve İsrail vurup zarar veriyorlar. İstediklerini henüz alamadılar.

İsrail çok sayıda İranlı üst düzey ismi öldürdü. ABD de aynı şekilde...

İran psikolojik olarak bitmiş değil. Şöyle İsrailli birkaç üst düzey ismi öldürebilse savaşın seyri değişir. İran kazanır demiyorum. Ama İsrail’e kendi "ilaçlarından" tattırmak lazım! Bunu başarabilirse çok şey olur.

Nasıl "Demir Kubbe" çöktüyse ve İran Tel Aviv’e füze yağdırıyorsa, birkaç İsrailli öldürülse İran psikolojik avantajı eline alır. İnşallah bunu başarırlar.

