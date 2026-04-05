Isparta’nın Atabey ilçesinde 1224 yılında Ertokuş Gazi tarafından inşa edilen ve Selçuklu döneminden günümüze ulaşan nadir eserlerden biri olan Ertokuş Medresesi; asırlar boyu geometri, cebir ve fizik gibi bilim dallarında verdiği eğitimle bölgenin en önemli kültürel miraslarından biri olarak ziyarete açık tutuluyor.

Anadolu Selçuklu Devleti'nin en görkemli dönemlerinden biri olan Sultan Alaaddin Keykubat zamanında, 1224 yılında temelleri atılan Ertokuş Medresesi, sekiz asrı deviren heybetiyle Isparta’nın tarih atlasındaki yerini koruyor. Isparta Tarih Kültür Araştırma Derneği Başkanı Bekir Manav, medresenin Isparta'nın en önemli tarihi eserlerinden biri olduğunu, yapının Selçuklu döneminden günümüze ulaşan nadir eserler arasında yer aldığını söyledi.

Geçmişten geleceğe bilim köprüsü: Ertokuş Medresesi ziyaretçilerini bekliyor!

"SELÇUKLU DÖNEMİNE AİT EN ÖNEMLİ ESERLERDEN BİRİ"

Medresenin, kitabesine göre 1224'te inşa edildiğini belirten Manav, "Bu yapı, Ertokuş Gazi tarafından Sultan Alaaddin Keykubat döneminde yaptırılmış. Isparta'da Selçuklu dönemine ait ayakta kalan en önemli eserlerden biri. Kent merkezinde Selçuklu'ya ait bir yapının bulunmaması nedeniyle Atabey'deki bu medrese ayrı bir öneme sahip." dedi.

Medresenin tarih boyunca eğitim merkezi olarak işlev gördüğünü vurgulayan Manav, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde önemli devlet adamları ile ilmiye sınıfına mensup kişilerin burada yetiştiğini dile getirdi.

Geçmişten geleceğe bilim köprüsü: Ertokuş Medresesi ziyaretçilerini bekliyor!

"BU YAPI GEÇMİŞ İLE GELECEK ARASINDA BİR KÖPRÜ NİTELİĞİ TAŞIYOR"

Medresede yalnızca dini eğitim verilmediğine dikkati çeken Manav, şunları kaydetti:

"Bu medreselerde geometri, cebir ve fizik gibi farklı bilim dallarında da eğitim veriliyordu. Öğrenciler belirli bir sistemle seçilerek kabul ediliyor, mezun olanlar kadı, müderris ya da devlet kademelerinde önemli görevler üstleniyordu. Bu yapı, geçmiş ile gelecek arasında bir köprü niteliği taşıyor. Amacımız, yeni nesillere tarihi ve kültürel değerleri aktarmak ve Ertokuş Gazi'yi tanıtmak."

Tarihi medrese, mimarisi ve köklü geçmişiyle bölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Geçmişten geleceğe bilim köprüsü: Ertokuş Medresesi ziyaretçilerini bekliyor!

Geçmişten geleceğe bilim köprüsü: Ertokuş Medresesi ziyaretçilerini bekliyor!

Geçmişten geleceğe bilim köprüsü: Ertokuş Medresesi ziyaretçilerini bekliyor!

