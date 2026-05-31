Daha 17 dizisinin tanıtımları ardından gündeme gelen isimlerden biri de genç oyuncu Çağan Efe Ak oldu. Genç yaşına rağmen dizi projelerinde aktif olarak yer almaya devam eden Ak, dizide Aras karakterini canlandıracak. Peki,Daha 17'nin Aras'ı Çağan Efe Ak kimdir, kaç yaşında?

Daha 17 dizisinin başrol karakterlerinden birine hayat veren Çağan Efe Ak, 6 Haziran 2007 tarihinde dünyaya geldi. İlk defa reklam filmleri ile kamera karşısına geçen Çağan Efe Ak daha sonra Bir Gün Bir Çocuk filminde ve Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde rol aldı. Ardından Güldüy Güldüy Show Çocuk'ta ve çeşitli filmlerde rol alan Çağan Efe Ak, aynı zamanda seslendirme de yapmıştır. 2021-2022 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Tozkoparan İskender dizisinde başrolde oynadı.Çağan Efe Ak, en büyük çıkışlarından birini ise 2024 sezonunda yayımlanan Deha dizisiyle yaptı. Bu dizide Devran’ın erkek kardeşi Boran'ı canlandırdı.

ARAS KARAKTERİ HAKKINDA

17 yaşında. Cesur, dürüst ve adalet duygusu çok güçlü bir genç. Küçük yaşta ailesini kaybettiği için erken büyümüş, kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmiştir. Zeki, lider ruhlu ve fedakârdır. Haksızlığa sessiz kalamaz.

