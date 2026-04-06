Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) bünyesinde istihdam edilmek üzere 525 geçici işçi alımı yapılacak. işçi alımı kapsamında farklı branşlarda istihdam edilecek adaylar için kadro dağılımı ve başvuru şartları merak ediliyor. Peki, Türkşeker 525 geçici işçi alımı için başvuru şartları neler, hangi branşlarda alım yapılacak?

İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, 6 Nisan 2026 tarihinden itibaren Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri üzerinden gerçekleştirilebilecek.

İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Yayımlanan ilanda branş dağılımına da yer verildi. İlana göre, dağılım şu şekilde olacak:

LABORATUVAR (PANCAR ANALİZ) - Numune alma elemanı (197 kişi)

KAZAN DAİRESİ – Mekaniker buhar kazanları teknisyeni (76 kişi)

TARIM MAKİNELERİ ATÖLYESİ - Makine bakım onarım teknisyeni (149 kişi)

MEYDAN - Pancar boşaltma operatörü (57 kişi)

MUHASEBE (ŞEKER-MALZEME AMBARI) - Ambar işçisi (46 kişi)

