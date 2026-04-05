Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nde son yıllarda artan buharlaşma ve kuraklık, bu yılki yoğun kar ve yağmur yağışına rağmen etkisini sürdürüyor. Adilcevaz sahillerinde suyun çekilmesiyle binlerce yıllık jeolojik yapılar olan dev mikrobiyalitler tamamen gün yüzüne çıktı.

Türkiye'nin en büyük sodalı gölü olan Van Gölü, nisan ayı itibarıyla hem görsel bir zenginliğe hem de iklim krizinin acı bir gerçeğine ev sahipliği yapıyor. Önceki senelerde yağışların azalması ve artan buharlaşma, gölde ciddi su kaybına yol açmıştı. Kıyı şeridinde metrelerce çekilme yaşanırken, daha önce su altında kalan alanlar ise artık kara parçasına dönüşmüştü. Bu sene etkili olan kar ve yağmur yağışına rağmen Adilcevaz sahillerinde mikrobiyalitler belirgin şekilde ortaya çıktı.

Van Gölünde sular çekildi, kuraklık alarm verdi! Mikrobiyalitler gün yüzüne çıktı

"MAALESEF SULAR GERİ ÇEKİLİYOR"

Vahit Alkan isimli vatandaş, yağışların Van Gölü’nü dolduramadığını belirterek, kuraklığın etkilerini hayatlarında hissettiklerini ifade etti. Alkan, "Bu sene kar ve yağmur aşırı yağdı. Biz de sevindik Van Gölü’nde doluluk oranı yükselir diye ama öyle olmadı. Maalesef sular geri çekiliyor" dedi.

MİKROBİYALİT

Mikrobiyalitler, binlerce yıl içinde oluşan ve yalnızca belirli şartlarda gelişebilen nadir jeolojik yapılar olarak biliniyor. Van Gölü, dünyada bu oluşumların en büyük örneklerine ev sahipliği yapmasıyla öne çıkarken, suyun çekilmesi bu doğal zenginliği görünür hale getiriyor.

