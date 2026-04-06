Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde iş imkanı sağlamayan bölümlerin kapatılacağını, yeni bölümler açılacağını belirtti. 20'nin üzerinde yapay zeka ve bilişim temelli yeni programlar açtıklarını söyleyen Özvar “Tarımsal teknolojiler alanında birkaç programımız var, inşallah 2026 yılı itibarıyla birkaç üniversitemizde başlayacağız” dedi.

Bu yıl bazı yeni programları sisteme dahil edeceklerini belirten Özvar “Bilhassa tarımsal teknolojiler alanında birkaç programımız var. Onun çalışmalarını tamamladık, inşallah 2026 yılı itibarıyla birkaç üniversitemizde bu programlara başlayacağız” diye belirtti.

TARIMSAL TEKNOLOJİ ADIMI

Sistemde bazı programların yerine yeni programlar konulacağını belirten Özvar şunları söyledi:

Birkaç programımızı inşallah ayrıntılı bir şekilde önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız. Tarımsal teknolojilerle alakalı programın üniversitelere kazandırılacağını ifade ettim. Bunun aslında önceki programlarla tamamen uyumlu olduğunu söyleyebilirim. Tarımsal ve hayvancılık alanında dijital ve akıllı uygulamalar fevkalade önemli. Yapay zeka, otonom sistemlerin bu sektöre gelişiyle aslında bunları çalıştıracak, bunları tarım ve hayvancılıkta kullanılacak yeni elemanlara da ihtiyacı doğurmaktadır.

UYGULAMA ÇİFTLİKLERİ KURULACAK

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) ile önemli bir protokole imza attıklarını belirten YÖK Başkanı Özvar, toplam 10 üniversitede eğitim ve uygulama çiftlikleri kurulacağını açıkladı. Özvar, buralarda eğitim gören genç, zirai girişimci adaylarına yatırım sermayesi bulma konusunda da çabalarının olacağını belirtti.

Özvar, gençleri tarım ve hayvancılığa teşvik ettiklerini dile getirerek öğrencilere tarım ve hayvancılık sektöründe yeni istihdam imkanların sağlanacağını ifade etti.

“TEKNOLOJİ TESİSLERİ OLACAK”

Özvar, "Otonom sistemler dahil olmak üzere bu eğitim uygulama çiftlikleri tam anlamıyla teknoloji tesisleri olacak. Bu bakımdan inşallah öğrencilerimiz buradan elde ettikleri birikim ve tecrübeyle belki birer zirai girişimci olarak da hayata atılmış olacaklar” dedi.

İŞ İMKANI SAĞLAMAYAN PROGRAMLAR SİSTEMDEN ÇIKACAK

Özvar, üniversitelerde bazı programların sistemin dışına çıkarılması çalışmalarına ilişkin ise şöyle konuştu:

Bilhassa istihdamla bağı azalan, mezunlarına arzu ettiğimiz düzeyde iş bulma imkanı sağlamayan programları sistemin dışına çıkarmaya devam edeceğiz. Burada tabii önemli nokta şu, bizim amacımız yükseköğretim alanında erişilebilirliğe zarar vermemek.

