Kanun teklifinde terör örgütü üyeliği ya da propagandası gibi fiiller, yükseköğretim kurumundan çıkarma veya uzun süreli uzaklaştırma gibi ağır disiplin cezaları kapsamında değerlendiriliyor.

ESMA ALTIN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yükseköğretim sisteminde köklü değişiklikler içeren kanun teklifi ile ilgili olarak önceki gün Beştepe’de AK Parti kurmayları ile toplantı yaptı. Toplantıda teklifin son şekli verilirken, 30 maddeden oluşan kanun teklifinde öğrenci affı, öğretim üyelerinin emeklilik yaşının yükseltilmesi ve vakıf üniversitelerine yönelik yeni düzenlemelerin yanı sıra disiplin hükümlerinde de dikkati çeken değişiklikler yer aldı.

NET VE CAYDIRICI HÜKÜMLER

Teklif kapsamında akademik etik ihlalleri, sahte diploma ve izinsiz eğitim faaliyetlerine yönelik yaptırımlar ağırlaştırılırken, öğrenciler için de daha net ve caydırıcı disiplin hükümleri getiriliyor. Bu çerçevede özellikle terör örgütü üyeliği, iltisaklı olma ya da terör propagandası yapma gibi fiillere karşı üniversitelerde uygulanacak yaptırımların çerçevesi güçlendiriliyor.

Bu tür eylemlerin, doğrudan yükseköğretim kurumundan çıkarma veya uzun süreli uzaklaştırma gibi ağır disiplin cezaları kapsamında değerlendirilmesi öngörülüyor. Düzenlemeyle azami öğrenim süresi sebebiyle üniversiteyle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden eğitim hakkı tanınması hedeflenirken, akademide tecrübeli kadroların korunması amacıyla öğretim üyelerinin emeklilik yaşının 67’den 72’ye çıkarılması planlanıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası