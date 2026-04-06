Dünyaca ünlü banka Citi'den Türkiye'ye ilişkin yeni faiz ve enflasyon raporu geldi. Orta Doğu'daki savaşın enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu belirten banka, faiz ve enflasyon tahminini paylaştı.

Mart ayı enflasyonu 3 Nisan tarihinde açıklandı. TÜİK'in açıkladığı veriye göre, enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 1,94 artarken, yıllık bazda ise yüzde 30,87 oldu. Orta Doğu'daki savaş nedeniyle artan enerji fiyatları enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluştururken, dünyaca ünlü banka Citi'den Türkiye ekonomisine ilişkin yeni bir tahmin geldi.

"ENFLASYON GÖRÜNÜMÜ KARMAŞIK BİR HAL ALDI"

Citigroup ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar, Türkiye'deki enflasyona ilişkin analiz yaptı. Petroldeki yükseliş sonrası enerji fiyatlarının artmasıyla risk dengesinin yukarı yönlü olduğunu belirten ekonomistler, geçen haftanın son işlem gününde yayımladıkları notta, "Zaten zorlu olan enflasyon görünümü, Orta Doğu'daki çatışmanın oluşturduğu makroekonomik ortam nedeniyle daha da karmaşık bir hal aldı" dedi.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Citi ekonomistleri yıl sonu enflasyon tahminlerini de paylaştı. Ekonomistler, Türkiye'de yıl sonu enflasyonunun yaklaşık yüzde 29 civarında olmasını bekliyor.

Para birimi istikrarının tek başına enflasyon beklentilerini yeniden dengelemek için yeterli olmayabileceğini belirten ekonomistler, yüksek enerji fiyatları, dolarizasyon riski, azalan büyüme beklentileri ve artan rekabet endişelerinin birleşimi"nin para politikası için zorlu bir ortam oluşturduğunu ekledi.

FAİZİN SABİT KALMASI BEKLENİYOR

Ekonomistler, faiz oranları konusunda Türkiye Merkez Bankası'nın Nisan ayında bir değişiklik yapmayacağını öngördü. Para otoritesinin, "rezervler üzerindeki sürekli baskılar ve yerli mevduat sahiplerinin davranışlarında bir değişiklik" olması durumunda sıkılaştırmayı bile değerlendirebileceği ifade edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası