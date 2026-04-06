Orta Doğu'daki savaş nedeniyle artan enerji fiyatları enflasyonda da yükselişe neden olurken, gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. İspanyol BBVA Research, Türkiye'ye ilişkin yayımladığı yeni raporda nisan ayı faiz kararıyla ilgili dikkat çeken bir analizde bulundu.

TÜİK, 3 Nisan Cuma günü merakla beklenen enflasyon rakamlarını açıkladı. Orta Doğu'daki savaş nedeniyle enerji fiyatlarındaki artış enflasyonda yukarı yönlü baskıyı artırdı. Mart ayında enflasyon yüzde 1,94 artarken yıllık bazda ise yüzde 30,87 oldu. Bu gelişme sonrası gözler Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi. TCMB'nin 22 Nisan'da açıklayacağı faiz kararı merak edilirken, İspanyol BBVA Research'ten Türkiye'ye ilişkin faiz tahmini geldi.

SAVAŞ UZARSA ENFLASYON ARTABİLİR

BBVA Research yayımladığı raporda, Türkiye'de enflasyon görünümüne ilişkin risklerin sürdüğünü belirtti. Artan enerji fiyatları, jeopolitik belirsizlikler ve arz yönlü baskıların enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğu belirtildi. Enflasyon beklentilerinin halen yüksek seviyelerde seyrettiği ve tam olarak çıpalanmadığı ifade edilirken, fiyat katılığının güçlü kaldığı vurgulandı. Savaş süresi ve şiddetine ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini belirten banka, daha uzun sürecek bir savaşın enflasyonu daha da yukarı taşıyabileceğini vurguladı.

Enflasyon arttı, faizde hesap değişti! İspanyol bankadan dikkat çeken Türkiye raporu

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Mevcut vadeli fiyatlar ve enerji maliyetlerindeki artış dikkate alındığında, yıl sonu için öngörülen yüzde 25 enflasyon tahminine ilave olarak 3-4 puanlık artış riski bulunduğu belirtildi.

Enflasyon arttı, faizde hesap değişti! İspanyol bankadan dikkat çeken Türkiye raporu

NİSANDA FAİZ ARTIRILABİLİR

Kurum, artan enflasyon ve dış denge riskleri nedeniyle para politikasında sıkı duruşun daha uzun süre korunabileceğini ifade etti. Özellikle rezervler üzerindeki baskının artması halinde, Merkez Bankası’nın nisan toplantısında faiz artırımı ihtimalinin güçlenebileceği değerlendirildi.

