Muğla'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne toplam 420 bin TL idari para cezası uygulandı.

Milas ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde edinilen bilgilere göre, 19 yaşındaki H.K. isimli sürücü, polis ekiplerinin denetimi sırasında 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı.

Ekipleri fark eden sürücü, 100 bin lira değerindeki motosikletiyle refüj üzerinden kaçış girişiminde bulundu. Bu sırada kontrolünü kaybeden genç sürücü, motosikletten düşerek yakalandı.

EHLİYETSİZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İddiaya göre kaçış esnasında motosikletini polis ekiplerinin üzerine sürdüğü öne sürülen genç sürücü hakkında çok sayıda ihlal tespit edildi. Yapılan incelemelerde motosikletin plakasının bantla kapatıldığı belirlenirken, söz konusu bantlar ekipler tarafından söküldü. Ayrıca motosiklette abartı egzoz kullanıldığı ve zorunlu ekipmanlar arasında yer alan aynaların bulunmadığı tespit edildi.

Yaptıkları yanına kar kalmadı! 100 bin liralık motosikletle 420 bin lira ceza yedi

420 BİN TL CEZA ÖDEYECEK

Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye bu ihlallerden dolayı ayrı ayrı cezai işlem uygulandı. Polis ekiplerine özür dilediği öğrenilen sürücünün motosikleti, olay yerinde çağrılan çekici ile otoparka götürüldü.

Araç hakkında 60 gün trafikten men kararı uygulanırken, çeşitli ihlaller nedeniyle toplamda 420 bin TL idari para cezası kesildi.

Olayla ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası