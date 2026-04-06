Aralarında dekan, doçent ve 3 esnafında bulunduğu 7 kişiyi toplamda 521 milyon TL değerinde sahte çek ve senet imzalatarak dolandıran öğretim görevlisinin yöntemi ortaya çıktı. 6 yıldır aynı yöntemle dolandırıcılık yapan öğretim görevlisinin7 üniversiteden mezun olduğu öğrenildi.

Gaziantep Üniversitesi Oğuzeli Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olarak çalışan Mehmet Ali Y., Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna geçmek için bölüm başkanlığına başvurdu.

521 MİLYON TL DOLANDIRDI

Akademik kadroya atanamayan Mehmet Ali Y. akademisyenleri dolandırmak için bir plan yaptı. Mehmet Ali Y., aralarında bir fakülte dekanı, 3 doçent ve 3 esnafında bulunduğu 7 kişiyi toplamda 521 milyon TL değerinde sahte çek ve senet imzalatarak dolandırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte çek- senet ve nitelikli dolandırıcılık olayına yönelik çalışma başlattı.

ÇEK, SENET, EVRAK

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda çek ve senet, dijital materyaller evrak inceleme mercekleri, kağıt kesme makinası, dijital mercek, teleskop, tarayıcılar ele geçirildi.

BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI

El konulan çek, senet ve diğer evraklar incelemeye alınırken, Adalet Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından da olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Yaklaşık 5-6 yıldır bu yöntemi kullandığı tespit edilen Mehmet Ali Y.'nin, 7 üniversiteden mezun olduğu 8'inci üniversitede eğitimine devam ettiği öğrenildi.m Yapılan incelemelerde şüphelinin, senetlerde imza ile yazı arasına mesafe bıraktırdığı, borçlu ve alacaklı kişilerin birbirini tanımadığı şekilde işlem yaparak mağdur ettiği tespit edildi.

11 GÖZALTI

3 ay süren fiziki ve teknik takip sonrası yapılan operasyonla gözaltına alınan öğretim görevlisi Mehmet Ali Y. ve beraberindeki 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın sürdüğü gözaltı sayısının artabileceği, İcraya verilen çek ve senetlere itiraz edildiği bildirildi.

