"Savcıyım" yalanıyla 6 milyon liralık vurgun! Yakayı ele verdiler
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, kendisini savcı olarak tanıtan bir kişi tarafından yaklaşık 6 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını dolandıran şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde müşteki M.G, tanımadığı bir numaradan arandığını, kendisini savcı olarak tanıtan kişinin adının terör örgütüne karıştığını ve para vermesi halinde kendisini kurtaracağını söylediğini, bunun üzerine yaklaşık 6 milyon lira değerindeki altın, pırlanta ve pahalı saatleri bir poşete koyarak şüpheliye teslim ettiğini belirterek şikayetçi oldu.
Bakanlık bitti, imaj değişti! İşte Ali Yerlikaya'nın son hali
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Nizip Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla M.S.M. ve Ö.F.P. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.