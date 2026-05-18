Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yeni yol haritası mesajı vererek, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için yeni bir çağrı yaptı.

"YENİ BİR YAPI İNŞA EDİLMELİ"

MHP lideri Bahçeli, Türkgün Gazetesi'ne verdiği röportajda, terörün tamamen bitirilmesi amacıyla yeni bir stratejinin devreye girmesi gerektiğini belirtti. Bahçeli, bu doğrultuda somut bir adım atmayı önerdi. Süreci başarıyla yönetmek adına kurumsal bir yapıya ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan MHP lideri, "Öcalan'ın fesih edilmiş PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa edilmeli." diyerek yeni döneme ilişkin vizyonunu ortaya koydu.

"SİYASİ ,HUKUKİ VE SOSYAL ŞARTLAR ÜLKEMİZDE MEVCUT"

Terörsüz bir Türkiye hedefinin doğru zamanda atılan doğru adımlarla birlikte gerçeğe doğru emin adımlarla ilerlediğini ifade eden Devlet Bahçeli, ülkenin bu dönüşümü gerçekleştirebilecek güçte olduğunu belirtti. Gerekli altyapının halihazırda mevcut olduğunu ve geçmiş tecrübelerin de bu sürece ışık tuttuğunu kaydeden Bahçeli, "Bunu mümkün kılacak siyasi ,hukuki ve sosyal şartlar ülkemizde mevcuttur. Nitekim TBMM ‘Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’ bu yönde önemli bir işlev görmüştür." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE, TERÖR BELASINDAN KURTULMAK İÇİN KARARLILIKLA FAALİYET YÜRÜTMEKTEDİR"

Toplumun her kesiminin daha demokratik, daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye özlemiyle hareket ettiğini aktaran MHP Genel Başkanı, bu büyük hedefin gerçekleşmesinin önündeki en büyük engelin terör olduğunu dile getirdi. Devletin bu konuda yürüttüğü titiz çalışmalara tam destek verdiğini açıklayan Bahçeli, "Terörsüz Türkiye böylesi bir anlayıştan hareketle Türk ve Türkiye yüzyılı hedefinin stratejik kapısıdır ve Türkiye, önemli bir eşiği aşarak terör belasından tamamen kurtulmak için kararlılıkla ve titizlikle faaliyet yürütmektedir." ifadelerini kullandı.

"YENİ AŞAMA İÇİN BİR YOL HARİTASI ORTAYA KOYMAK GEREKİYOR"

Süreç içerisinde yapılan açıklamaların ve atılan adımların karşılıklı olarak tam anlamıyla yerine oturabilmesi adına bir iletişim eksikliğinin yaşandığına dikkat çeken Bahçeli, bu durumu aşmak için devlet kurumlarının etkin bir rol oynaması gerektiğini vurguladı. Dağınık ve parçalı yaklaşımların sürece zarar vereceğini belirten MHP Lideri, "Bu noktada yeni aşama için bir yol haritası ortaya koymak bu doğrultuda gerekli mekanizmaları harekete geçirmek gerekmektedir. Örgüt üzerindeki yaptırımların hayata geçmesini mümkün kılacak mekanizma oluşturmak, gelişmelerin takibini sağlayacak devlet kurumlarını yetkilendirmek, bir yandan da yasal ve idari düzenlemeleri yaparak barış ve kardeşliği, siyaseti ve demokratik değerleri öne çıkarmak terörsüz Türkiye hedefine ulaşma amacına hizmet edecektir." dedi.

Süreci sabote etmek isteyenlerin ve dış müdahalelerin önüne geçmek amacıyla muhataplık konusunu netleştirmek gerektiğini savunan Devlet Bahçeli, parçalı yapıların tasfiye sürecini zora sokacağını ifade etti. Olası riskleri en aza indirmeyi amaçladıklarını belirten Bahçeli, "Parçalı yapılarla Terörsüz Türkiye yolunda yürümek sonuç almayı geciktirecek, provokasyonları artıracak, dış müdahalelere imkan verecek, örgüt içi çatışma dinamiklerini öne çıkararak görünür kılacak ve sonuç almayı zorlaştıracaktır. Başından beri "örgütün kurucu önderi" ifadesinin kullanılması da bu endişeyi gidermeye, olası riskleri azaltmaya ve en hızlı şekilde terörsüz Türkiye hedefine ilişkin sonuç almaya yöneliktir." değerlendirmesinde bulundu.

ÖCALAN İÇİN BARIŞ SÜRECİ VE SİYASALLAŞMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÖNERİSİ

Terör örgütlerinin dağılma dönemlerinde liderlik kademesinde yaşanabilecek çok sesliliğin, yeni terör yapılanmalarına kapı aralayabileceği uyarısında bulunan Bahçeli, tasfiye sürecinde muhatabın net olması gerektiğini vurguladı. Bu doğrultuda hukuki durumun saklı kalması kaydıyla yeni bir sosyal statü öneren Bahçeli, şunları dedi:

"Terör örgütlerinin tasfiye süreçlerinde liderlik mekanizmasındaki çok seslilik, örgütün tasfiyesi sonrası başka liderliklerin doğmasına ve örgütün başka isimlerle yeniden organize olmasına sebebiyet verebilir. Bu bağlamda terörün tasfiye süreçlerinde muhatabın açık ve net bir şekilde ortaya konulması elzemdir. Öcalan'ın mahkumiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüyle teçhiz edilmesi, münfesih PKK ve bileşenlerinin örgütsel faaliyetlerinin yahut silah bırakmalarının daha sağlıklı şekilde yürütülmesini mümkün kılacaktır. ‘Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü’ bu doğrultuda uygun bir statü tarifi olabilecektir."

'KOORDİNATÖRLÜK', ÖRGÜTÜN MUTLAK SİLAH BIRAKMASINI HEDEFLİYOR

Önerdiği koordinatörlük mekanizmasının tam olarak ne anlama geldiğini ve sınırlarını da detaylıca açıklayan MHP lideri, bu yapının temel amacının terörü tüm unsurlarıyla yeryüzünden silmek olduğunu kaydetti. Örgütün silahı tamamen bırakması ve siyasi meşruiyeti öne çıkarması amacıyla bu adımı tasavvur ettiklerini belirten Bahçeli, "Bu statü örgütün feshiyle örgütün bütün türevleri ve unsurlarıyla kati suretle tasfiye edilmesine matuf bir tanımlamadır. Koordinatörlük PKK terör örgütünün bütün uzantıları, örgüt yöneticileri ve militanlarının mutlak bir şekilde silah bırakmasını ve tasfiyesini koordine etmek, yürüyen barış sürecini örgütsel yönüyle sekteye uğratılmasını önlemek, silah yerine siyaset tercihine uygun meşru yönlendirmeler yapmak amacına matuf olarak tasavvur edilmiştir." diye konuştu.

Son olarak önerilen bu koordinatörlük statüsünün sınırlarını çok net ve keskin hatlarla çizen Devlet Bahçeli, bu görevin asla siyasi veya etnik bir temsil niteliği taşımadığının altını önemle çizdi. Koordinatörlüğün sadece tasfiye odaklı teknik bir süreçle sınırlı olduğunu netleştiren Bahçeli, "Bu doğrultuda Öcalan'ın koordinatör statüsü, örgütün tasfiye süreci ile sınırlı kalacaktır. Dolayısıyla bu koordinatörlük, Kürtlerin lider ve temsilcisi, etnik ve kategorik hakların savunuculuğu gibi hususları kapsamamaktadır." diyerek sözlerini tamamladı.

