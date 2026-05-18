Geçen hafta 82 bin 500 dolar sınırına yükselen Bitcoin, bugün 76 bin 650 dolara kadar geriledi. ABD’li ETF’ler kanalıyla 1 milyar dolarlık para çıkışı yaşanırken, ABD’de tahvil faizlerinin yükselmesi kriptoları da baskı altına aldı. Analistler, 200 günlük ortalamanın direnç ve 50 günlük ortalamanın destek olarak öne çıkabileceği uyarısında bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda “yüksek tahvil faizi” baskısı kripto varlık fiyatları üzerinde de etkisini gösteriyor. ABD’de 30 yıllık tahvil faizlerinin %5’i aşaması, Bitcoin’de de yükselişi frenledi. Geçen hafta başında 82 bin 500 dolar sınırına kadar yükselen Bitcoin, ardından yönünü aşağı çevirdi.

2,5 HAFTANIN EN DÜŞÜĞÜ

Cuma günü 78 bin 200 dolardan kapanış yapan BTC’de hafta sonunda da düşüş devam etti. Yeni haftanın ilk işlemlerinde Bitcoin fiyatı 76 bin 650 dolara kadar geriledi. TSİ 07:00 itibarıyla ise BTC’de 76 bin 850 dolara yakın denge arayışı devam ediyor.

Bitcoin, 1 Mayıs sonrası en düşük seviyeye de gerilerken, son 2,5 haftanın dip seviyeleri test edildi.

200 GÜNLÜK ORTALAMA…

Analistler, Bitcoin'i 80 bin doların üzerine taşıyan son yükseliş dalgasında 200 günlük ortalamanın aşılamadığına dikkat çekerek, "Bugün itibarıyla 81 bin 400 dolardan bulunan bu seviye orta vadeli önemli direnç olarak konumlanmaya devam ediyor" görüşünü dile getiriyor.

BİTCOİN’DE KRİTİK DESTEK

Fiyatlarda bugün gelinen seviyenin ise 50 günlük ortalamaya yaklaştığını aktaran analistler, "Bu anlamda 75 bin 600 dolar seviyesi kritik, bu desteğin korunması, görünümün daha da bozulmaması açsından önemli" uyarısında bulunuyor.

DİKKAT ÇEKEN PARA ÇIKIŞI

Bu arada son 1 haftada belirgin olarak gerçekleşen ve %-5 boyutuna ulaşan düşüş sırasında, Bitcoin’de dikkat çeken para çıkışı da yaşandı. ABD’li ETF’ler kanalıyla geçen hafta yaklaşık 1 milyar dolarlık satış gerçekleşti.

ABD’DE ‘CLARITY’ YASASI

Mayıs ayında ABD’de yapay zekâ destekli borsa rallisinden pozitif etkilenen Bitcoin, ABD’de ‘CLARITY’ (Dijital Varlık Piyasası Netlik Yasası) olarak tanımlanan kanuni düzenlemeden de destek buldu.

ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'nden Cumhuriyetçiler ve Demokratlar’ın desteğiyle geçen bu yasa ile birlikte Bitcoin ve Ethereum gibi varlıklar "emtia" olarak tanımlanmış ve denetim yetkisi CFTC'ye (Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu) bırakılmıştı. Yasa ile Bitcoin’in "kuralları olan ve kurumsallaşmış bir varlık olma" yolunda önemli bir statü daha kazandığı görüşü öne çıkmıştı.

