Geçen hafta %9,2 prim yapan ve 109,50 dolara yükselen petrol, yeni haftaya da yükselişle başladı ve 110 doları aştı. ABD Başkanı Trump, Tahran'ın bir anlaşmaya varmak için “zamanının tükendiği” uyarısında bulunurken, iki taraf arasında görüş ayrılıkları sürüyor. Uluslararası Enerji Ajansı, petrol stoklarının rekor hızla gerilediğine dikkat çekti. İsviçreli UBS ise mayıs sonuna kadar stokların en düşük seviyeye gelebileceğini bildirdi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda jeopolitik belirsizlikler artarken, geçen hafta %9,2 yükselen ve 109,50 dolardan kapanış yapan Brent petrolün varil fiyatı, yeni haftaya da artışla başladı. İlk işlemlerde 112 doları test eden Brent fiyatı, TSİ 06:15 itibarıyla 111,30 dolara yakın denge arayışını sürdürdü.

Hafta başında %1,5’in üzerinde prim yapan Brent fiyatı, yeniden psikolojik 110 dolar sınırını aştı ve 5 Mayıs sonrası süreçte en yüksek seviyeye ulaştı.

PETROLDE MÜZAKERE ÇIKMAZI

Petrol fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında, ABD-İran görüşmelerinin tıkanması ve kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam etmesi, küresel arz endişelerini yüksek seviyede tutuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın bir anlaşmaya varmak için “zamanının tükendiği” uyarısında bulunurken, iki taraf arasında görüş ayrılıkları sürüyor.

TRUMP-Şİ ZİRVESİ…

Öte yandan hafta sonu Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir nükleer tesis de dahil olmak üzere Basra Körfezi'ndeki bazı enerji altyapılarının saldırıya uğraması, bölgede gerilimi tırmandırdı.

Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Jinping zirvesinde de özellikle Hürmüz konusunda somut bir ilerleme kaydedilememesi, petrolde risk priminin yeniden yükselmesine sebep oldu.

STOKLAR HIZLA AZALIYOR

Bu arada Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), dünyadaki petrol arzının 5’te 1’inin geçtiği Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalması nedeniyle “küresel petrol stoklarının rekor bir hızla gerilediği” uyarısında bulundu. IEA, “Devam eden aksaklıklar arasında azalan petrol stokları, gelecekte fiyat artışlarının habercisi olabilir” görüşünü paylaştı.

UBS’TEN KRİTİK UYARI

İsviçre bankası UBS de, petrolde talebin aynı kalması ve arzda da mevcut tıkanıklığın sürmesi halinde, stokların mayıs sonuna kadar 7,6 milyar varile düşeceğine ve bunun tüm zamanların en düşük seviyesi olacağına dikkat çekti.

