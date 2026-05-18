19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde öğrenciler, veliler ve çalışanlar “18 Mayıs okullar tatil mi, yarım gün mü?” sorusunun cevaplarını araştırmaya başladı. Sosyal medyada gündeme gelen iddiaların ardından gözler resmi tatil takvimine çevrilirken, 18 Mayıs Pazartesi günü eğitim ve çalışma düzeninin nasıl olacağı netlik kazandı. Okullar, kamu kurumları, bankalar ve noterlerin çalışma durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

19 Mayıs öncesinde öğrencilerden kamu çalışanlarına kadar milyonlarca kişi gözünü tatil düzenine çevirdi. Pazartesi günü okulların açık olup olmayacağı ve kamu kurumlarında çalışma saatlerinin değişip değişmeyeceği merak edilirken, 18 Mayıs için resmi tatil ya da yarım gün kararı bulunup bulunmadığı netleşti. Peki, bugün okullar tatil mi, yarım gün mü? 18 Mayıs resmi tatil mi?

Bugün okullar tatil mi, yarım gün mü? 18 Mayıs Pazartesi okullarda tatil durumu!

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

18 Mayıs Pazartesi günü Türkiye genelinde okullarda eğitim normal şekilde devam edecek. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde ders programlarında herhangi bir değişiklik uygulanmayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan resmi takvimde 18 Mayıs için tatil veya yarım gün uygulaması yer almıyor. Bu nedenle öğrenciler ders başı yapacak ve eğitim faaliyetleri planlandığı şekilde sürdürülecek.

18 MAYIS YARIM GÜN MÜ?

19 Mayıs öncesi 18 Mayıs için yarım gün çalışma ya da yarım gün eğitim kararı bulunmuyor. Kamu kurumlarında, özel sektörde ve eğitim kurumlarında mesai tam gün devam edecek.

Memurlar, öğretmenler ve kamu çalışanları normal çalışma saatlerinde görev yapacak. Aynı şekilde özel sektör çalışanları için de yarım gün uygulaması olmayacak.

18 MAYIS PAZARTESİ RESMİ TATİL Mİ?

18 Mayıs tarihi resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu nedenle bankalar, belediyeler, noterler, kaymakamlıklar ve diğer kamu kurumları açık olacak.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye genelinde resmi tatil olarak kutlanıyor. 2026 yılında Salı gününe denk gelen Milli bayram nedeniyle kamu kurumları kapalı olacak.

Okullarda eğitime bir gün ara verilecek ve öğrenciler izinli sayılacak. Resmi dairelerde hizmet verilmeyecek ve kamu çalışanları idari izinli olacak.

