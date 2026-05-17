Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca vatandaş ''Kurbana kaç gün kaldı, 2026 Kurban Bayramı ne zaman?'' sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. İdari izinle beraber 9 güne çıkarılan bayram tatili için geri sayım başladı.

Bayrama sayılı günler kala seyahat planları, memleket ziyaretleri ve tatil planları da hız kazanmaya başladı. Açıklanan resmi takvime göre Kurban Bayramı bu yıl Mayıs ayının son haftasında idrak edilecek. Peki, kurbana kaç gün kaldı, 2026 Kurban Bayramı ne zaman?

Kurbana kaç gün kaldı, 2026 Kurban Bayramı ne zaman? İdari izinle bayram tatili 9 gün oldu!

KURBANA KAÇ GÜN KALDI 2026?

Bugün 17 Mayıs Pazar'dan itibaren Kurban Bayramı’nın birinci gününe 10 gün kaldı. Arife gününe ise 9 gün kaldı.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2026 yılı dini günler takvimine göre Kurban Bayramı arifesi 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Arife günü öğleden sonra resmi tatil başlayacak.

Bayramın birinci günü ise 27 Mayıs Çarşamba günü idrak edilecek. Dört gün sürecek bayram tatili 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

2026 Kurban Bayramı takvimi:

26 Mayıs Salı - Kurban Bayramı Arifesi (yarım gün tatil)

27 Mayıs Çarşamba - Kurban Bayramı 1. Gün

28 Mayıs Perşembe - Kurban Bayramı 2. Gün

29 Mayıs Cuma - Kurban Bayramı 3. Gün

30 Mayıs Cumartesi - Kurban Bayramı 4. Gün





BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU MU?

Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca kişinin merak ettiği tatil kararı da netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla birlikte kamu çalışanları için bayram tatili idari izinle beraber 9 güne çıkarıldı.

Alınan karar doğrultusunda 25 Mayıs Pazartesi günü tam gün idari izin uygulanacak. 26 Mayıs Salı günü de arife nedeniyle öğlene kadar idari izin verilecek.

Yapılan düzenlemeyle birlikte hafta sonlarının da eklenmesi sonucu kamu çalışanları toplam 9 günlük tatil yapma imkanına sahip olacak. Tatil sürecinin 23 Mayıs Cumartesi günü başlayıp 31 Mayıs Pazar günü sona ereceği belirtiliyor.

İDARİ İZİN RESMİ TATİL SAYILIYOR MU?

Resmi tatiller kanunlarla belirlenirken, idari izin uygulaması Cumhurbaşkanlığı veya ilgili kurumların kararıyla yürürlüğe giriyor.

İdari izin sürecinde sadece kamu çalışanları izinli sayılırken maaşlarında herhangi bir kesinti yapılmıyor. Ancak idari izin günleri resmi tatil statüsünde yer almıyor.

İDARİ İZİN ÖZEL SEKTÖR İÇİN GEÇERLİ Mİ?

İdari izin uygulaması yalnızca kamu kurumlarında çalışan personelleri kapsıyor. Devlet memurları, belediye çalışanları ve kamu kurumlarında görev yapan personeller uygulamadan yararlanabiliyor.

Özel sektör çalışanları için ise idari izin geçerli değil. Şirketler çalışma düzenlerini kendi kararlarına göre belirliyor. Bazı özel şirketler çalışanlarına ek izin verebilirken bazı iş yerlerinde normal mesai düzeni devam edebiliyor.

Özellikle sağlık, güvenlik ve acil hizmet alanlarında çalışan kamu personelleri için de kurumların özel çalışma planları uygulanabiliyor.

