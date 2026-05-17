Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir meyhanenin açılışında dua eden ve infiale yol açan emekli imam konuştu. İmam Ferhat Taşkın, "Böyle bir şey olacağını bilseydim evimden çıkmazdım. Bu sokaktan geçmezdim. Kendime ve aileme yönelik çok ağır sözler söylendi. Bu kadar hakareti hak etmedim. Burada asıl mağdur olan benim." dedi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir meyhanenin açılışı için düzenlenen törende dua eden emekli imam, sessizliğini bozdu.

Emekli imam Ferhat Taşkın, yaptığı açıklamada 40 yıl imamlık yaptığını belirterek, görev yaptığı süre zarfında vatandaşların her türlü ihtiyacı için çalıştığını ifade etti.

"MAĞDUR OLAN BENİM"

Kendisine gelen tepkilere sitem edem Taşkın, "Böyle bir şey olacağını bilseydim evimden çıkmazdım. Bu sokaktan geçmezdim. Bu kadar hakareti hak etmedim. Mağdur olan benim." dedi.

Meyhane açılışında dua eden emekli imam Ferhat Taşkın, tepki çeken görüntüler sonrası kendisine yönelik hakaret edenleri ise Allah'a havale ettiğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen meyhane açılışı infiale yol açmıştı. Düzenlenen törene çağrılan ve yeni emekli olduğu öğrenilen bir imam açılışta dua etmiş, duaya Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çelik ve CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Veli Uysal iştirak etmişti.

Başkan Yardımcısı Uysal, skandalı bir başka boyuta taşıyarak meyhane sahibine bol ve bereketli kazançlar da dilemişti. Skandal görüntülerin gündem olması sonrası 'dualı meyhane açılışı' tepki çekmişti.

