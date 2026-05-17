Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin geçtiğimiz cuma günü sözünü verdiği 'büyük intikam' operasyonu gece yarısı devreye girdi ve en az 556 insansız hava aracı (İHA) Rusya topraklarına fırlatıldı. Başkent Moskova ve çevre bölgelerdeki hava savunma sistemlerini kilitleyen yoğun bombardımanda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı.

Kiev yönetimi savaşın başından bu yana Rusya topraklarına yönelik en büyük İHA operasyonlarından birine imza attı. Gece boyu süren yoğun dron hareketliliği, başta başkent Moskova olmak üzere ülkenin birçok noktasında hava savunma sistemlerini harekete geçirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, hava sahasına giren 556 dronun tamamının düşürüldüğünü açıklasa da düşen enkazlar ve isabetler sivil yerleşimlerinde ağır hasara yol açtı.

Zelenskiy intikam sözü vermişti! 556 dron ile Moskova vuruldu: Ölü ve yaralılar var

MOSKOVA'DA EVLER VURULDU, RAFİNERİ KIL PAYI KURTULDU

Saldırıların ardından açıklama yapan Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, hava savunma sistemlerinin son 24 saat içinde sadece Moskova semalarında 120'den fazla dronu etkisiz hale getirdiğini belirtti. Sobyanin, bölgedeki stratejik öneme sahip petrol rafinerisinin saldırıdan zarar görmediğini ancak düşen İHA'lar nedeniyle üç evin ağır hasar aldığını aktardı.

CAN KAYIPLARI BAŞKENTİN KUZEYİNDE YOĞUNLAŞTI

Moskova Bölge Valisi Andrei Vorobyov ise saldırının acı bilançosunu paylaştı. Vali Vorobyov, Moskova'nın kuzey yakasında yer alan Khimki kentinde bir evin isabet alması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Mytishchi bölgesine bağlı Pogorelki köyünde ise İHA'ların hedefi olan iki sivilin daha öldüğü açıklandı.

Bölge genelinde çok katlı binalarda ve kritik altyapı tesislerinde ciddi hasar meydana geldi.

ZELENSKİY'NİN "CUMA İNTİKAMI" GECİKMEDİ

Ukrayna’nın bu devasa operasyonu, Rusya’nın geçtiğimiz günlerde Kiev’e düzenlediği ve 24 sivilin ölümüne neden olan kanlı bombardımanın hemen ardından geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, geçtiğimiz cuma günü yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Kiev’deki can kayıplarının yerde kalmayacağını vurgulayarak çok daha sert misilleme saldırılarının düzenleneceğinin sözünü vermişti.

