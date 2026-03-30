Dünyanın farklı yerlerinden önde gelen eserlere ev sahipliği yapan Magnani Rocca Vakfı Müzesi, 22 Mart’ı 23'üne bağlayan gece yüzleri maskeli profesyonel bir çete tarafından kapıların zorlanarak açılması suretiyle 3 dakika içinde soyuldu.

İtalya'da ünlü tabloların bulunduğu özel bir vakfın müzesi olan tarihi Villa dei Capolavori, maskeli bir çete tarafından sadece 3 dakika içinde soyuldu.

Aralarında Renoir, Cezanne ve Matisse gibi dünyaca ünlü ressamların paha biçilemez eserlerinin de bulunduğu 9 milyon avroluk koleksiyon hedef alındı.

Güvenlik sistemlerinin devreye girmesiyle daha büyük bir felaketin eşiğinden dönülürken, İtalyan jandarması profesyonel çetenin peşine düştü.

3 dakikada 9 milyon avroluk vurgun! Tarihi müzeyi soyan maskeli çete tüm ülkede aranıyor

3 DAKİKADA SANAT TARİHİ OPERASYONU

Louvre'daki skandaldan sonra tarihe geçen soygun, 22 Mart’ı 23’üne bağlayan gece gerçekleşti.

Yüzleri maskeli ve son derece profesyonel olduğu belirtilen hırsızlar, müzenin kapılarını zorlayarak içeri girdi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre çete, en değerli eserleri seçerek sadece 180 saniye içinde kayıplara karıştı.

Magnani Rocca Vakfı, güvenlik sistemlerinin ve özel güvenliğin hızlı müdahalesi sayesinde hırsızların planladıkları tüm eserleri alamadığını açıkladı.

DÜNYA MİRASI TABLOLAR KAYIP

Çalınan eserler arasında sanat tarihinin mihenk taşları yer alıyor.

Fransız ressamların ölümsüz eserleri olan Pierre Auguste Renoir’ın "Les Poissons", Paul Cezanne’ın "Tasse et plat de cerises" ve Henri Matisse’in "Odalisque sur la terrasse" isimli tabloları artık hırsızların elinde.

Sanat tarihçisi Luigi Magnani’nin kişisel koleksiyonundan geriye kalan nadide parçaların piyasada satılmasının imkansız olduğu, ancak kara borsada el değiştirebileceği açıklandı.

