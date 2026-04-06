Fransa Merkez Bankası New York Federal Rezerv Bankası (Fed) kasalarında tuttuğu son altın rezervlerini de çekerek Paris’e taşıdı. Temmuz 2025 ile Ocak 2026 arasında yürütülen bu operasyonla Fransa, toplam rezervlerinin %5’ini oluşturan 129 ton altını yeniledi ve yükselen altın fiyatları sayesinde 12,8 milyar avro sermaye kazancı elde etti.

Fransa, 1960’larda ABD ve İngiltere’de tuttuğu altın rezervlerinin büyük kısmını ülkesine geri getirmeye başardı.

Toplamda 2 bin 437 ton ile dünyanın dördüncü büyük altın rezervine sahip olan Fransa’nın tüm varlıkları şu an Paris’te bulunuyor. Banka, ABD’deki eski standartlara sahip külçeleri nakletmek yerine satıp, Avrupa piyasasından uluslararası standartlara uygun külçeler almayı tercih etti.

Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau, "Rekor seviyedeki altın fiyatları sayesinde yapılan 26 ayrı işlem, bankanın 2025 yılı net kârına 8,1 milyar avro katkı sağladı." dedi.

ALMANYA'DA "TRUMP" ENDİŞESİ

Fransa'nın kararı ardından dünyanın en büyük ikinci altın rezervine sahip olan Almanya’da ekonomistler, Başkan Donald Trump’ın öngörülemez politikaları nedeniyle hükümeti uyardı. Vergi Mükellefleri Derneği Başkanı Michael Jager şunları söyledi:

"Trump gelir elde etmek için her şeyi yapabilir. Bu yüzden altınlarımız artık Fed'in kasalarında güvende değil."

Handelsblatt gazetesine konuşan Bundesbank yetkilisi Mönch ise şöyle konuştu:

"ABD’den daha fazla stratejik bağımsızlık elde etmek amacıyla Bundesbank’ın bu altını geri getirmeyi düşünmesi akıllıca olacaktır. Bundesbank, bin 236 ton altını ABD Merkez Bankası'nın (Fed) New York şubesinde tutuyor."

Geçmişte sadece aşırı sağcı parti AfD’nin gündeminde olan "altınları eve getirme" talebi, artık Alman siyasetinin merkezine yerleşmiş durumda.

Yeşiller partisinin maliye politikaları sözcüsü Katharina Beck, altınların "jeopolitik anlaşmazlıklarda birer piyon" haline gelmemesi gerektiğini ileri sürdü.

Başbakan Friedrich Merz’in koalisyon hükümeti ise şu an için bir tahliye planının gündemde olmadığını belirtse de, parti içindeki birçok isim müttefikliğin güvenilirliğini yitirdiği görüşünde.

