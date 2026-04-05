Elazığ’da 10 bin metrekare alanda kurulu jeotermal tesiste üretilen çiçekler, kenti renklendiriyor. Çok az bir maliyetle 20 günde üretilen çiçeklerin 8 çeşidi var. Kadife çiçeği ve zinya türlerinin ağırlıklı olduğu üretim sonrası çiçekler, kentin kavşaklarında, orta refüjlerinde ve park alanlarında kullanılıyor.

MEVSİMLİK ÇİÇEK Elazığ’ın renklenmesi için jeotermal tesiste üretilen çiçekler, hem estetik görüntüsü hem de sağladığı mali tasarruf ile dikkat çekiyor. Kentin yeşil dokusunu güçlendirmek ve mevsimlik çiçek ihtiyacını yerinde karşılamak için Elazığ Belediyesi tarafından serada yürütülen faaliyetler devam ediyor.

MAKSİMUM VERİM 10 bin metrekare alan üzerine kurulu cip sera alanında yürütülen üretim sürecinde, kaliteli ve sertifikalı tohumlar tercih ediliyor. Fidelerin gelişim sürecinde sıcaklık, nem ve ışık dengesi düzenli olarak takip edilerek maksimum verim hedefleniyor.

20 GÜNDE ÜRETİLİYOR Uzman ekipler tarafından hazırlanan ekim viyollerine yerleştirilen tohumlar, otomatik sulama ve iklimlendirme sistemleri sayesinde kontrollü şartlarda çimleniyor. 20 günde üretimi gerçekleştirilen çiçekler arasında özellikle kadife çiçeği ve zinya türleri daha çok üretiliyor. Üretilen fideler ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde kentin farklı noktalarına ekiliyor.

“BİR AYDA DİKİMİ YAPILACAK HALE GELİYOR” Elazığ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Erdem Key, 10 bin metrekare alan üzerine kurulu olduğunu belirten tesis hakkında şu bilgileri verdi: Bu tesisimiz içerisinde mevsimlik çiçek üretimini gerçekleştiriyoruz. Bu tesisimiz içerisinde 7-8 çeşit çiçek üretimi yapıyoruz. İlkbahar ve sonbahar dönemleri olmak üzere yılda iki defa yapıyoruz. Bu çiçeklerimiz ortalama bir ay içerisinde alana dikimi yapılacak hale geliyor. 20 günlük bir periyot içerisinde tohumlar, fide haline geliyor. Fide halinden sonra da içeride bakımlarının ardından ekim için buradan alıyoruz.

