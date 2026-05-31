Xiaomi, 17T ve 17T Pro modellerini tanıttı. Leica kamera sistemi, 7.000 mAh’e varan dev batarya kapasitesi ve gelişmiş ekran teknolojisiyle öne çıkan seri; 120x AI zoom, 4K video kayıt ve TÜV Rheinland sertifikalı göz koruma özellikleriyle dikkat çekiyor.

ÖMER TEMÜR- Xiaomi, T Serisi’nin en yeni üyeleri Xiaomi 17T ve Xiaomi 17T Pro modellerini resmî olarak duyurdu.

İlk defa iki farklı boyut seçeneğiyle kullanıcıların beğenisine sunulan seri; gelişmiş Leica kamera sistemi, devasa bataryası ve gelişmiş ekran teknolojisiyle dikkat çekiyor.

Xiaomi Vision Care ile TÜV Rheinland’ın “Akıllı Göz Koruma” sertifikasını alan serinin tüm modellerinde sunulan 50 MP çözünürlüğündeki OIS destekli Leica 5x telefoto kamera; 30 cm makro çekimlerden 120x AI Ultra Zoom’a kadar geniş bir yelpaze sunuyor.

Fotoğraf çekim anındaki hareketi ve duyguyu kaydeden yeni Leica Live Moment özelliği ise karelere derinlik katıyor. Video tarafında ise Xiaomi 17T Pro, seride bir ilke imza atarak doğal arka plan bulanıklığına sahip 4K 60 fps sinematik video kaydı desteği getiriyor.

Öte yandan Xiaomi 17T Pro, 7.000 mAh batarya ile iki güne kadar kesintisiz kullanım imkânı sunarken, Xiaomi 17T de 6.500 mAh batarya bulunuyor.



Haberle İlgili Daha Fazlası