Özgür Özel, Güvenpark'ta konuştu: Delege fark etmeden gelin kurultay yapın
Özgür Özel, Güvenpark’taki halk buluşmasında kurultay ve ön seçim çağrısını yineledi.
- Özgür Özel, 21 Mayıs darbesinden sonra 24 Mayıs'ta saldırıya karşı gelenlerin tarih yazdığını belirtti.
- Butlan kararının kimseye meşruiyet vermeyeceğini, mazbatasız genel başkan olamayacağını ve derhal kurultay yapılması gerektiğini savundu.
- Özel, hangi delegeyle istenirse kurultay yapılabileceğini ve partiyi seçilmiş genel başkana kavuşturmak istediğini ifade etti.
- Seçilmiş il ve ilçe başkanları dahil kimsenin butlan istemediğini vurguladı.
- Ön seçim talep eden Özel, Manisa'da 2015 ön seçiminde kırdığı %84 oy rekorunu bu seçimde %80'in altında kalırsa talip olmayacağı yönünde söz verdi.
- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, insanların değişim umudunun kişisel vefa duygusunun çok üzerinde olduğunu söyledi.
- Etkinlik alanında yaşanan elektrik kesintilerine jeneratörle çözüm bulunurken, Özel seslerinin kesilemeyeceğini belirtti.
- Programın ardından Özgür Özel ve kalabalık, Mansur Yavaş'ın da eşlik ettiği Anıtkabir'e yürüdü.
GAMZE ERDOĞAN- Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez’de partililerle bir araya geldiği esnada Güvenpark’ta düzenlenen halk buluşmasında vatandaşlara seslendi.
Özel “21 Mayıs darbesinden sonra, 24 Mayıs’ta saldırıya karşı buraya gelenler tarih yazmaya geldi. Türkiye’nin dört bir yanından toplama bir kitleye rağmen bu meydanın küsuratı bile orada yoktur. Butlan kararı kimseye meşruiyet vermez. Mazbatasız genel başkan olmaz, CHP’ye yakışmaz. Derhâl kurultay yapılmalıdır.
Hangi delegeyle istiyorsanız kurultay yapın, partiyi seçilmiş bir genel başkana kavuşturun. Seçilmiş il ve ilçe başkanları dâhil kimse butlan istemiyor. Ön seçim istiyorum. Sözüm söz, eğer Manisa’da 2015 ön seçiminde yüzde 84 oy alarak tüm zamanların ön seçim oy rekorunu kırmıştım; bu seçimde de yüzde 80’in altında oy alırsam talip olmayacağım” dedi.
Özgür Özel’den önce kürsüye çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da “İnsanların değişim umudu, ülkenin yeniden ayağa kalkacağına dair inancı, gençler ve emekliler için daha güzel bir ülkede yaşama umudu, benim kişisel vefa duygumun çok çok üzerindedir” diye konuştu.
ANITKABİR'E YÜRÜDÜLER
Etkinlik alanında iki kez elektrik kesintisi yaşanırken enerji jeneratör desteğiyle sağlandı. Özel “Beklediğimizi yaptılar, elektriğimizi kestiler. Jeneratör devrede, bizim sesimizi asla kesemeyecekler” dedi. Programın tamamlanmasının ardından Özgür Özel ve beraberindeki kalabalık Anıtkabir’e yürüdü. Özel’e Mansur Yavaş da eşlik etti.