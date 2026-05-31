Özgür Özel, Güvenpark’taki halk buluşmasında kurultay ve ön seçim çağrısını yineledi.

GAMZE ERDOĞAN- Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez’de partililerle bir araya geldiği esnada Güvenpark’ta düzenlenen halk buluşmasında vatandaşlara seslendi.

Özel “21 Mayıs darbesinden sonra, 24 Mayıs’ta saldırıya karşı buraya gelenler tarih yazmaya geldi. Türkiye’nin dört bir yanından toplama bir kitleye rağmen bu meydanın küsuratı bile orada yoktur. Butlan kararı kimseye meşruiyet vermez. Mazbatasız genel başkan olmaz, CHP’ye yakışmaz. Derhâl kurultay yapılmalıdır.

Hangi delegeyle istiyorsanız kurultay yapın, partiyi seçilmiş bir genel başkana kavuşturun. Seçilmiş il ve ilçe başkanları dâhil kimse butlan istemiyor. Ön seçim istiyorum. Sözüm söz, eğer Manisa’da 2015 ön seçiminde yüzde 84 oy alarak tüm zamanların ön seçim oy rekorunu kırmıştım; bu seçimde de yüzde 80’in altında oy alırsam talip olmayacağım” dedi.

Özgür Özel’den önce kürsüye çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da “İnsanların değişim umudu, ülkenin yeniden ayağa kalkacağına dair inancı, gençler ve emekliler için daha güzel bir ülkede yaşama umudu, benim kişisel vefa duygumun çok çok üzerindedir” diye konuştu.

Özgür Özel, Güvenpark'ta konuştu: Delege fark etmeden gelin kurultay yapın

ANITKABİR'E YÜRÜDÜLER

Etkinlik alanında iki kez elektrik kesintisi yaşanırken enerji jeneratör desteğiyle sağlandı. Özel “Beklediğimizi yaptılar, elektriğimizi kestiler. Jeneratör devrede, bizim sesimizi asla kesemeyecekler” dedi. Programın tamamlanmasının ardından Özgür Özel ve beraberindeki kalabalık Anıtkabir’e yürüdü. Özel’e Mansur Yavaş da eşlik etti.

