Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’yi esir alan rüşvet ağına ve partiye sızan FETÖ’cülere savaş açtı. Genel Merkez’e 2,5 yıl sonra dönen CHP lideri Kılıçdaroğlu “Baba ocağında market poşeti içinde haram para olur mu? FETÖ’cülerin talimatıyla kumpaslar kurulur mu? Partimizi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı? Hepsine hesap soracağım” resti çekti.

BERAT TEMİZ- Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl aradan sonra dün ilk kez Genel Merkez’e geldi. Büyük bir kalabalık tarafından karanfillerle karşılanan Kılıçdaroğlu, partililerle bayramlaştı.

Nazım Hikmet’in “Yürümek” şiiri eşliğinde Genel Merkez’in merdivenlerine kurulan kürsüye çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’lilere seslendi. 38. Olağan Kurultay ve sonrasında yaşananlar için daha önce “Bilmediğiniz şeyler var, hepsini anlatacağım” diyen Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kılıçdaroğlu'ndan Genel Merkez'deki mitingde sert mesajlar: Yapacağım belli hesap soracağım

YOL HARİTAMIZ BELLİ

Biz bu partiyi mahkeme salonlarında itibarımız çiğnensin diye mi büyüttük? Atamızın emaneti partimizi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı? Kimler partimizi mahkeme salonlarına düşürdü? Kimler kişisel ikbal hırsı ile hareket etti? Benim ne yapacağım bellidir, ben hesap soracağım. Sonra kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. O sandıktan kim çıkarsa partinin meşru, hukuki lideri olacaktır, başımızın tacı olacaktır. Bundan sonra da açıkça söylüyorum, yedirmeyeceğim.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’ne giriş yaptığı sırada bir grup partili aracına karanfiller attı. Partililer “Halkın Umudu Kılıçdaroğlu” sloganları ile Kı lıçdaroğlu’na destek verdi. Konuşmasının ardından da Kılıçdaroğlu beyaz güvercin uçurdu.

“HAKKINIZI HELAL EDİN”

Gafilleri koynumda beslediğim için. Yürüyüşümüze sinsice sızan FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için. CHP’nin şerefli delegelerini pavyon masasına meze edenlerin maskesini vaktinde indiremediğim için sizlerden özür diliyorum. Halkın belediyesinden rüşvete bulaşan o belediye başkanlarını tek tek ayıklayamadığım için özür dilerim. Temiz siyasetimi sırtımdan hançerlemek için kullananları göremediğim için özür dilerim. Hakkınızı helal edin ve beni affedin.

ORADA RÜŞVET OLUR MU?

2 yıl boyunca bu yönetim her sıkıştığında ‘baba ocağı’na sığındı. Orada rüşvet olur mu? Uşak Belediyesi’nde yetimin hakkını peşkeş çekmek baba ocağının kitabında yazar mı? Baba ocağında market poşetlerinin içinde haram para olur mu; kutularda rüşvet verilir mi, FETÖ’cü hesaplarla kumpaslar kurulur mu; baba ocağı helaldir, temizdir; baba ocağımız vatandır. Baba ocağının sofrasında asla ve asla haram lokma olmaz. Baba ocağında oturanlar, Gazi Meclis’in çatısı altında rüşvet poşeti iddiaları karşısında sessiz kalamaz. Bu lekeyi Gazi Meclis’imize ve CHP’mize düşürenlerle nasıl yol yürüyeceğiz; biz değil, siz karar vereceksiniz.

“YEDEK PARTİ HAZIR” TEPKİSİ

‘Kapatma olursa yedek parti hazır’ diyenler şunu iyi bilsin: CHP devlete istikamet çizen bir partidir; CHP ahlakın, erdemin ve ülkesine hizmet etmeyi şiar edinenlerin, demokrasiyi savunanların partisidir. Hiçbir CHP’li çift ajandalı değildir. Dostlarım, kardeşlerim, evlatlarım; arınacağız! Önce CHP, sonra Türkiye arınacak. Masum belediye başkanlarımızı kurtaracağız ama kirliye bulaşana da göz yummayacağız.

CHP ASLINA DÖNÜYOR

Kemal Kılıçdaroğlu için genel merkeze gelenler Türk bayrağı ve CHP bayraklarıyla yerini aldı. İki miting arasındaki fark, pes dedirtti.

ÖZEL’İN MARJİNAL MİTİNGİ

Özgür Özel’in mitingine sol partilerin flamaları ve marjinal örgütler damga vurdu. Türk bayrağı ve CHP bayrağının neredeyse olmadığı görüldü.



