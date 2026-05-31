Burdur'un Bucak ilçesinde hatalı sollama yüzünden kontrolden çıkan 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 11 kişi yaralandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan bir sürücü gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Isparta-Antalya karayolu, Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Elsazı köyü yakınlarında feci bir zincirleme kazaya sahne oldu.

İddiaya göre hatalı sollama nedeniyle yaşanan olayda, İbrahim Enes O. (25) idaresindeki otomobil, Şerafettin Şükrullah B. (34), İsmail Kır (57) ve Furkan Kürşat Yıldız'ın (30) kullandığı araçlar zincirleme şekilde çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle ortalık savaş alanına dönerken, sürücülerden İsmail Kır ve Furkan Kürşat Yıldız ile aynı araçta yolcu olarak bulunan İnci Yıldız (55) ve Ramazan Yıldız (60) olay yerinde hayatını kaybetti.

Burdur'da bayramın son günü kahreden olay! Yaptığı bir hatanın bedeli ağır oldu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ÇEVRE İLLERDEN EKİPLER SEFERBER OLDU

Katliam gibi kazanın ardından bölgeye Isparta, Burdur ve Antalya'dan çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yol güvenliğini alarak trafiği kontrol altına alırken, itfaiye ekipleri ise hurdaya dönen araçlarda sıkışan yaralıları çıkarmak için zamanla yarıştı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralanan sürücüler İbrahim Enes O. ve Şerafettin Şükrullah B. ile yolcular A.M.O. (21), Z.S.O. (21), E.B.K. (10), A.M.B. (31), K.B. (27), M.A.O. (6), A.Y. (53), U.F.D. ve E.K. (50) ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

3 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yaralılardan E.K., M.A.O. ve K.B.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken, kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Öte yandan, kazayı hafif yaralı olarak atlatan sürücü İbrahim Enes O.'nun, Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yolun, incelemelerin tamamlanmasının ardından yeniden trafiğe açılacağı öğrenildi. Hatalı sollama sebebiyle meydana geldiği değerlendirilen kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

